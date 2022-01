El presidente en funciones de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, está a solo un escaño de la mayoría absoluta cuando resta apenas un mes para las elecciones que él mismo ha adelantado tras perder la confianza en su socio de Gobierno, Ciudadanos. Así lo refleja la encuesta realizada por Data10 para OKDIARIO sobre los comicios del próximo 13 de febrero.

La candidatura del también presidente del PP en Castilla y León obtendría un 40,1% de los votos y alcanzaría los 40 diputados, once más que en 2019, de celebrarse hoy estas elecciones. De esta manera, los populares ganarían los comicios -cuando en 2019 lo hizo el PSOE- y se quedarían únicamente a un escaño de la mayoría absoluta, fijada en 41 procuradores. Y se repetiría el escenario Ayuso que dan por bueno Génova y el propio Mañueco, como ocurrió en las elecciones de Madrid el pasado 4 de mayo: esto es, un gobierno en solitario del PP con el apoyo externo de Vox, que se convertiría en tercera fuerza (12,8%) tras ser cuarta en 2019, pasando de un representante a once.

No obstante, el sondeo refleja que el mayor crecimiento lo experimenta el PP de Mañueco, cosechando 8,6 puntos y once diputados más que en 2019. Le sigue Vox, que en el momento de la encuesta todavía no tenía candidato – será finalmente el joven abogado Juan García-Gallardo-, con una subida de 7,3 puntos y diez procuradores.

Por contra, PSOE y Ciudadanos experimentan sendos descalabros, dejándose nueve y doce diputados, respectivamente. Los socialistas de Luis Tudanca no reeditarían su última victoria y perderían casi seis puntos, cayendo hasta un 28,9% de los votos, es decir, 11,2 puntos menos que el PP.

Por provincias, los populares serían la primera opción en número de escaños en todas ellas excepto en Burgos donde la lista del PP empataría a cuatro representantes con el PSOE. Otros dos diputados por esta circunscripción serían para Vox y uno para Podemos. Además, los populares ganarían en votos en todas las provincias, mientras que en los comicios 2019 sólo se impusieron al PSOE en Ávila y Salamanca. La encuesta de Data10 para OKDIARIO fue realizada del 4 al 6 de enero a partir de 1.000 entrevistas.

Por su parte, Ciudadanos, partido que formaban parte del Gobierno de coalición hasta el pasado 20 de diciembre, dejaría de ser la tercera fuerza para convertirse en quinta (en votos) y perdería hasta 12 de sus 13 diputados, lo que se traduce en un retroceso de más de 10 puntos (4,9%) y más de 140.000 votos, que se irían fundamentalmente a PP y Vox a tenor de sus importantes subidas.

De esta manera, Cs sólo sacaría el escaño de Francisco Igea, ex vicepresidente de la Junta y ahora candidato de los naranjas al frente de la lista de Valladolid. Este procurador pasaría a formar parte del Grupo Mixto, al igual que el único diputado de Podemos, pues la formación morada, con un 5,5% de los votos (seis décimas más que en 2019), no conseguiría aumentar su representación pese a ir en coalición con IU y gozar del escaparate del Gobierno de la Nación.

En cambio, sí ganaría un escaño Unión del Pueblo Leonés (UPL), que duplicaría su actual procurador por esta circunscripción obteniendo un 2,5% de los votos, o lo que es lo mismo, medio punto más que en los anteriores comicios.

Por Ávila se queda fuera

De otro lado, la candidatura de Por Ávila (XAV) se quedaría fuera de las Cortes de Castilla y León, donde tiene ahora un representante, Pedro Pascual. Así, el candidato de esta escisión del PP no lograría conservar el acta pese a obtener prácticamente los mismos votos, algo más de 9.000.

Precisamente, el PP alegó contactos de miembros de Ciudadanos en el Gobierno mantenidos a sus espaldas con Pascual -a fin de tener su apoyo a los Presupuestos (necesario tras la marcha de una diputada naranja al Mixto)- como una de las razones que explicaban la pérdida de confianza en su socio. La otra, la posible presentación de una moción de censura contra Mañueco, teniendo en cuenta la que PSOE y Cs presentaron en Murcia y barajaron en Madrid.

En último lugar, la encuesta recoge que otras candidaturas, donde entrarían en juego plataformas de España Vaciada, no conseguirían ninguno de los 81 escaños en liza. Junto al voto en blanco, no pasarían del 4,6%.