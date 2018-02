Miedo en los vecinos de Valdebebas por el macrofestival autorizado por Carmena en un descampado

El macrofestival de música Mad Cool cambia su ubicación este año. Del entorno de la Caja Mágica, donde el año pasado falleció un acróbata, se traslada a la parcela de Ifema en Valdebebas donde todavía no hay planes de seguridad o movilidad. Una decisión que ha enfadado a los vecinos.

La parcela escogida es la prevista para alberguar la ampliación de los recintos feriales de Ifema. El Ayuntamiento asegura que antes de que termine la legislatura estará el proyecto en marcha.

El traslado del Mad Cool se hacía necesario porque en las proximidades de la Caja Mágica había dudas de que el terreno no fuera a ceder. Una nota interna del Ayuntamiento aconseja no montar escenarios en esos terrenos de aparcamiento que está sobre un estanque, como publicó El Mundo.

La concejal de la oposición Inma Sanz (PP) ha llevado el asunto al Pleno del distrito de Hortaleza, donde la concejal presidenta de Ahora Madrid, Yolanda Rodríguez ha reconocido que no puede aportar novedades.

Sin estudios de movilidad

“Hemos preguntado al área de Desarrollo Urbano Sostenible y nos dicen que no se ha presentado el Plan Especial necesario, ni ningún otro instrumento urbanístico, será entonces cuando se hagan los estudios de movilidad correspondientes”, se ha limitado a explicar Rodríguez.

“Que no se haya presentado el plan especial no significa que no se esté trabajando en ello, supongo yo, no tengo información”, ha expresado la edil de Carmena. Sin embargo, tal como ha podido confirmar OKDIARIO se están desarrollando reuniones para ultimar el proyecto del que ya hay un borrador sobre la mesa.

“Se hará cuando se haga, se hará todo el proceso de información público y ahí nos informaremos todos”, ha proseguido Rodríguez. La edil de Hortaleza ha remarcado que cuando se desarrolle el proyecto se harán los planes de movilidad, género, medio ambiente, seguridad o tráfico que establecen la legislación vigente.

“Preocupación con todo vendido”

“La respuesta ha sido poco aclaratoria por parte del equipo de Rodríguez, por lo que seguiremos trabajando en este tema. Sabemos de la preocupación de los vecinos por el ya anunciado evento con todas las entradas vendidas”, indican desde la asociación de vecinos de Valdebebas.

“Los de Ahora Madrid no ha informado a los vecinos de Valdebebas de las actuaciones que va a realizar en el recinto del Ifema en Valdebebas ni de las medidas de seguridad. Será todo un caos como ellos quieren que sea para causar las máximas molestias a unos vecinos que no acatan axiomáticamente sus dictados”, opina Javier a OKDIARIO, un madrileño afectado.

El grupo popular ha reprochado a Ahora Madrid que estamos ante “el problema de que conseguir un titular en el Debate sobre el Estado de la Ciudad pero que luego no hay nada detrás”.

Recuerdan que el pasado 25 de mayo, el Ayuntamiento avanzó en prensa que ahí se iba a levantar un gran centro de congresos y de ocio en esa parcela. La “piedra angular” para la creación de empleo, según Carmena. Se supone que en los 500.000 metros cuadrados se va a construir un centro de convenciones de grandes dimensiones, el auditorio al aire libre más grande de la ciudad y una espaciosa zona comercial, de ocio y restauración o incluso un rocódromo.

Sanz critica que se trate de un proyecto que, de nuevo, se hace “a espaldas a la Comunidad de Madrid”. “Lamentablemente seguimos sin seguir nada de información al respecto solo queda año y medio para cumplir la promesa y no sé si no quieren darnos la información o es que no tienen ningún dato”, añade.

La edil considera que el proyecto “va a cambiar la vida del entorno”. Cree que la llegada de eventos de 60.000 o 80.000 personas supondrá afecciones a los vecinos de Valdebebas y estos “merecen saber si se va a hacer algo”.