Durísima carta de la madre de la niña brutalmente violada en Igualada a Irene Montero. La ministra ha sido fuertemente criticada por su lamentable reacción y ausencia de empatía en la que sólo se limitó a poner un tuit en el que decía que esperaba que «la calle, la noche y la fiesta sean nuestras». Ahora la madre ha estallado contra su «falta de empatía y humanidad».

A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. https://t.co/yw6XqcE6VJ pic.twitter.com/Iry9QGp4xB — Irene Montero (@IreneMontero) November 3, 2021

La madre de la menor de 16 años, cuya hija permanece ingresada por la gravedad de las heridas que le produjo la agresión sexual, no entiende cómo la ministra podemita ha tratado el caso de su hija con tanta frialdad: «¿Igualdad? Usted no ha tratado con igualdad, no ha tratado con empatía ni a la niña, ni a la familia. Yo no tengo los estudios que usted tiene, pero usted es madre, y no hablo como madre», denuncia.

En la carta, dada a conocer por Espejo Público, la madre reconoce estar «escribiendo con bastante indignación» por «las palabras tan frías» de Montero: «Tiene un equipo de profesionales que le pueden redactar un tuit más empático. Lo primero que hay que tener en la vida es empatía ‘real’. Usted es madre, dudo muchísimo que usted se haya puesto en la piel de mi hija y todo el abuso que sufrió y el futuro que le espera y muchísimo menos se ha puesto en mi piel».

La ministra habló de su hija como si fuera una mujer, algo que no puede consentir: «¡Mujer no! Es una adolescente, una niña». Y lamenta el resto de su comentario: «¿Reparación necesaria? ¿qué es mi niña? ¿una muñeca rota que se repara y a correr? El daño que tiene mi hija físico y psicológico ya es para toda la vida, no se repara».

«¿Sabe usted a qué me han sonado esas palabras? Cuando dicen en Villanueva y Geltrú​​, en las comparsas: ‘¡La plaza es vuestra!’ Que cosan a la mujer y ala, a correr. Endurezca las leyes o seguirá pasando cada vez más. No mire para otro lado. Usted puede mover los hilos de verdad si quiere hacerlo bien», zanja.

Esta es la carta íntegra:

«A la ministra de Igualdad:

¿Igualdad? Empecemos por ahí, usted no ha tratado con igualdad, no ha tratado con empatía ni a la niña, ni a la familia, usted esta en un cargo que podía haber actuado más humanamente, yo no tengo los estudios que usted tiene, pero usted es madre, y no hablo como madre.

Estoy escribiendo con bastante indignación las palabras tan frías que usted dijo en un tuit. Sonó a palmadita por la espalda.

Tiene un equipo de profesionales, que mínimo, le pueden redactar un tuit más empático. Lo primero que hay que tener en la vida es empatía ‘real’. Usted es madre, dudo muchísimo que usted se haya puesto en la piel de mi hija y todo el abuso que sufrió y el futuro que le espera y muchísimo menos se ha puesto en mi piel.

¡Mujer no! Es una adolescente, una niña, dirigirse a una chica joven como ‘mujer’.

¿Reparación necesaria? ¿qué es mi niña? ¿una muñeca rota que se repara y a correr? El daño que tiene mi hija físico y psicológico ya es para toda la vida, no se repara.

¿Sabe usted a qué me han sonado esas palabras? Cuando dicen que en Vilanova i la Gentru, en las comparsas: ‘¡La plaza es vuestra!’. Que cosan a la mujer y ala, ¡a correr!

Endurezca las leyes o seguirá pasando cada vez más. No mire para otro lado. Usted puede mover los hilos de verdad si quiere hacerlo bien.