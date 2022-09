En una entrevista concedida a OKDIARIO, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías aprecia un elemento de «incoherencia» en que Unidas Podemos quiera situar a dos de sus jueces afines, José Ricardo de Prada -el magistrado que propició con una sentencia corregida a posteriori por el Supremo la moción de censura contra Mariano Rajoy- y Victoria Rosell, en estos momentos en excedencia de la carrera judicial al ocupar el cargo de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. «Carece de sentido criticar a la institución en la que luego quieres colocar a los tuyos».

PREGUNTA.– ¿Cómo se podría calificar el desembarco de dos jueces como estos en el Consejo?

RESPUESTA .– Son casos distintos. En el caso de Victoria Rosell, es una persona que está dedicada a la política, que va a saltar directamente de un cargo gubernamental al Poder Judicial, no es que tenga una apariencia, es que tiene una confirmación de politización y yo no creo que nadie deba saltar de un cargo gubernamental o parlamentario directamente al Consejo General del Poder Judicial.

En el caso de José Ricardo de Prada, el problema es otro. Es un juez en ejercicio y, al menos, la apariencia de independencia debe producirse incluso mientras se está produciendo el proceso de renovación.

P. – ¿ No es forzar la ley intentar introducir la candidatura de José Ricardo de Prada en el turno de juristas, siendo juez en ejercicio?

R.– El Consejo General del Poder Judicial se nutre de doce jueces y ocho juristas. No puede haber una apariencia de politización respecto de la lista de 50 jueces preseleccionados por los propios jueces. Que el Parlamento nombre a quienes consideren de entre ellos, porque están ahí, precisamente por haber sido seleccionados por los jueces. Por eso entiendo que es sano democráticamente, ético y estético que no pueda nombrarse por el turno de juristas a jueces. Me parece muy desacertado que se proponga a un juez en ejercicio por el turno de juristas, ya sea José Ricardo de Prada o cualquier otra persona.

P. – ¿ Le parece correcto entonces que está sea una línea roja en la negociación que deberán mantener los partidos para la renovación del CGPJ?

R.– Entiendo como muy razonable el planteamiento que hizo en su día el Partido Popular cuando ofreció los términos de la negociación, que imagino que se habrán repetido en la nueva oferta que ha enviado al Gobierno. Entiendo que eso, que es ética y estéticamente exigible desde la perspectiva de limpieza democrática, se mantendrá y, sinceramente, espero que así sea.

P. – ¿ No le resulta curioso que sea precisamente Podemos, que ha criticado con vehemencia los pactos para la renovación, el que proponga a estos magistrados tan polémicos?

R.– Bueno, es muy incoherente, pero es que yo creo que Podemos con quien tiene un problema es con la Justicia. Sinceramente creo que es por una concepción del ejercicio del poder no democrática, al menos en términos de una democracia liberal, moderna y avanzada, en la que la democracia no sólo consiste en que cada cuatro años los ciudadanos votan. La democracia es la segmentación del poder para que no se ejerza de forma absoluta y no asfixie los derechos de los ciudadanos ni impida el ejercicio de los derechos de los demás.

La democracia es contrapesos, contrapoder. Si tu concepción de la democracia es que una vez alcanzado el poder porque has obtenido la investidura de un Parlamento en el que están la mayoría de los tuyos es copar o colonizar absolutamente todo, esto no tiene nada que ver con una concepción moderna de la democracia, al hilo de lo que se nos está reclamando en Europa.

Francamente, cuando ya son decisiones irracionales que además contrarían una concepción que no puede ser otra hoy día de cómo es una democracia liberal y moderna, estamos ante una visión trasnochada y de cesarismo del poder.

P .- ¿ Le parece entonces que hay una cierta ‘recompensa’ por haber tomado determinadas decisiones en hacer esas propuestas de nombramiento?

R .- Me parece muy, muy, muy inadecuado que haya una fuerza política , una fuerza política que participa en el Gobierno, que a un juez que está en ejercicio le está diciendo que le quiere dar aquello que se entiende como la «zanahoria». Siempre tienes la sospecha de que cuando se te ofrece la zanahoria si no la aceptas viene el palo. Desde luego no es estético.