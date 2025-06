López Miras anuncia el pacto con Vox para los Presupuestos de 2025 que adelantó OKDIARIO

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha anunciado el acuerdo entre su formación, el Partido Popular, y Vox por los Presupuestos en la comunidad autónoma para el ejercicio de 2025. Tal y como ha informado OKDIARIO, las líneas maestras del pacto presupuestario estaban desbloqueadas y el líder del PP murciano lo ha formalizado este jueves mediante una declaración institucional.

El presidente de la Región de Murcia ha agradecido el «alto nivel de coincidencia» con Vox tras hablar «en profundidad» sobre la visión y propuestas de ambos partidos de cara a los Presupuestos. «Hay cuestiones primordiales hoy, e importantes para España y para las comunidades autónomas en las que estamos de acuerdo», ha comentado López Miras respecto a una formación de la que valora la «disposición» que han mostrado en el proceso de diálogo.

«Hemos alcanzado un acuerdo de presupuestos que incluye todos aquellos aspectos en que ambos partidos estamos de acuerdo», puntualiza el líder del PP en Murcia, sobre un pacto cerrado, como adelantó este medio en exclusiva, sólo a falta de la comparecencia de López Miras, que se ha producido en la tarde de este jueves.

Entre las claves principales del acuerdo PP-Vox para los Presupuestos en Murcia se encuentra el rechazo al pacto verde y a las políticas europeas que, como ha subrayado Fernando López Miras, «están asfixiando a nuestros agricultores». El presidente murciano ha dejado claro que desde el Gobierno muestran una clara «intención de combatir» estas medidas «con todas las armas políticas y judiciales posibles».

«Hay que hacer compatibles la sostenibilidad medioambiental y social. Vox y el Partido Popular lo tenemos claro, Murcia sabe lo que le debe a la tierra y a sus gentes del campo», ha añadido López Miras en su anuncio. «Basta de criminalizar a quienes tanto respetan al campo que eligen vivir y trabajar en él», ha añadido.

En materia de inmigración, Vox y PP coinciden en el «rechazo a la política migratoria» fomentada por el Gobierno de Pedro Sánchez. López Miras ha resaltado que este asunto ha convertido el país «en foco de las mafias y de la entrada de inmigración ilegal».

«Cuando se acordó el reparto de menores migrantes no acompañados en julio de 2024, el Gobierno de la Región de Murcia ya expresó su disconformidad. Ya dijimos que no disponíamos de las condiciones necesarias para acoger a más migrantes. Vox ya advirtió en aquel momento que no se podía aceptar ese reparto», recalca López Miras, sobre otro punto relevante del acuerdo con la formación conservadora.

Las medidas del acuerdo PP-Vox

Además, López Miras advierte de que «es imposible» el acuerdo con Pedro Sánchez en este aspecto y que «la inmigración debe ser legal y ordenada». El presidente de la Región de Murcia ha denunciado también que «Sánchez no puede descargar en las comunidades autónomas las soluciones para su fracasada política migratoria».

El propósito de reducir las cargas fiscales a los ciudadanos murcianos continúa con el acuerdo de Presupuestos de 2025 y, para ello, se eliminará «todo gasto innecesario». «Nuestra región ha de ser un lugar atractivo para la inversión y para la mayor empresa, la familia», ha comentado al respecto López Miras.

«Seguiré trabajando con Vox, en un clima de confianza y colaboración, para reforzar todos estos aspectos en los presupuestos y en un escenario político en el que podamos impulsar la región sin imposiciones de nadie, sin el sectarismo de Sánchez ni su desprecio sistemático al estado de derecho», ha completado el presidente murciano, ya con el acuerdo con Vox oficializado.