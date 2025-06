Murcia ya tiene acuerdo de Presupuestos: el PP dirá que ‘no’ al Pacto Verde y no acogerá «ni un mena más»

Los Presupuestos de la Región de Murcia para el ejercicio 2025 están prácticamente asegurados. El presidente autonómico, Fernando López Miras, tiene un acuerdo cerrado con Vox, según ha podido saber OKDIARIO. Fuentes cercanas a la negociación confirman que las líneas maestras están completamente desbloqueadas, y sólo queda pendiente la formalización mediante una declaración institucional.

El acuerdo está cerrado y desde Génova quieren anunciarlo este viernes, siguiendo un calendario específico establecido por la dirección nacional del Partido Popular. López Miras ha conseguido mantener el pacto con Vox gracias a una serie de concesiones clave en materia de política migratoria y medioambiental. El presidente murciano ya afirmó en marzo pasado de que «Murcia no va a acoger a más menores», una declaración que satisface las exigencias de Vox en política migratoria.

«La capacidad regional está sobrepasada en un 200%, lo que hace imposible seguir instalando menores en los centros ubicados en la región», señaló López Miras en una reciente comparecencia, mostrando una postura que ha sido bien recibida por Vox, partido que no forma parte del Gobierno regional desde julio de 2024 tras la ruptura con el PP a nivel autonómico por la cuestión de los menas.

Otro punto fundamental del acuerdo es la crítica explícita al Pacto Verde Europeo, que López Miras tendrá que formalizar mediante una declaración institucional similar a la realizada por Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. El presidente murciano ya ha adelantado parte de esta postura al manifestar la necesidad de «cambiar las políticas medioambientales de la Unión Europea, que están asfixiando a los agricultores y ganaderos».

El líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha sido especialmente contundente respecto a las ayudas al sector agrícola. Durante una reciente visita a Jumilla para conocer la situación de los agricultores afectados por la granizada del pasado mes de mayo, exigió la creación de un fondo de maniobra destinado a ayudas directas para el sector agrícola en situaciones de catástrofes naturales.

«Exigimos que ese fondo de maniobra tiene que estar, sí o sí, para la aprobación de los Presupuestos. Que no cuenten con nosotros si van a volver a engañar a nuestra gente del campo. Para eso, que cuenten con el apoyo del Partido Socialista», advirtió. El líder de Vox rechazó las propuestas de créditos del Gobierno regional: «Lo que proponen no es una solución, sino una soga más al cuello de nuestra gente del campo, endeudándolos en lugar de auxiliarlos. Queremos ayudas directas, no créditos». Además, Antelo anunció que Vox no respaldará unos presupuestos autonómicos que no contemplen este fondo de maniobra para el sector agrícola y la mejora de infraestructuras clave como la carretera RM-115.

López Miras también ha insistido en la importancia de establecer «cláusulas espejo» para que los productores locales puedan competir en igualdad de condiciones con los productos procedentes de fuera de la Unión Europea, una medida que ha sido recibida con satisfacción por el sector agrícola murciano, uno de los más importantes de la economía regional.