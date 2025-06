Leire Díez: «No soy amiga de la directora de la Guardia Civil pero sí la conozco»

Leire Díez ha confirmado en una entrevista exclusiva con OKDIARIO que conoce personalmente a Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil. En concreto, desde su etapa en que esta última ejerció como delegada del Gobierno en Madrid. Leire Díez ha desmentido categóricamente las informaciones que apuntaban a que González le habría llamado durante su encuentro con el comandante Rubén Villalba, calificando esto de «absolutamente falso», aunque ha reconocido que ambas tuvieron «mucha relación» durante una huelga de transportes para garantizar los servicios mínimos postales.

La periodista de investigación, de 51 años, ha explicado que su vínculo con la máxima responsable de la Benemérita se remonta a su etapa como directora de Relaciones Institucionales en Correos, cuando González ocupaba la Delegación del Gobierno en Madrid. «La conozco, la conozco y ha sido delegada del Gobierno de Madrid en mi época de Correos», ha declarado durante la entrevista en los estudios de este medio.

Leire Díez ha precisado que su relación con González se intensificó durante un período de especial tensión social. «Quiero recordaros que vivimos una huelga de transportes muy fuerte. Yo era directora de Relaciones Institucionales de Correos y tuvimos mucha relación para el tema de poder garantizar el acceso a los vehículos para los servicios mínimos y asegurar el servicio básico», ha explicado sobre el contexto de sus contactos profesionales.

La ex militante socialista ha sido tajante al negar cualquier comunicación telefónica con Mercedes González durante su controvertido encuentro con Villalba. Preguntada directamente sobre si la directora general de la Benemérita la había llamado «dos veces durante ese encuentro», Díez ha respondido: «Absolutamente falso».

Sin embargo, ha matizado la naturaleza de su relación actual con la máxima responsable de la Guardia Civil: «Pero yo no soy amiga de la directora de la Guardia Civil. La conozco, claro que la conozco. Pero más en la etapa de delegada de Gobierno».

Los encuentros de Leire Díez con el comandante Rubén Villalba, actualmente imputado en la trama de hidrocarburos, han sido objeto de especial polémica. La investigadora ha detallado las peculiares condiciones de seguridad que rodearon estos encuentros clandestinos.

«El modus operandi es el mismo. Te llevan a un sitio, te llevan a otro. Con personas que yo no conozco. Supongo que serán amigos guardias de Villalba. No lo sé. Estamos hablando de dispositivos de nueve y diez personas», ha relatado sobre el operativo montado para las reuniones.

Leire Díez ha descrito un protocolo de seguridad extremo: «Te llevan a un local cerrado. Entras, estás tú solo. Te cachean. A mí me cachearon como no me ha cacheado en la vida para ver si llevaba cosas que grababan o no. Luego tenemos un encuentro en un comedor donde allí ya hablas. Eso ha sido en las dos reuniones exactamente iguales».

Leire Díez en OKDIARIO.

La investigadora ha revelado que no tenía el contacto directo del comandante: «Yo no tengo el teléfono de Rubén Villalba. Rubén Villalba es quien me pide vernos a través de una fuente que obviamente no revelaré». Según su versión, fue Villalba quien solicitó los encuentros porque «le gustaría conocerme. Porque tiene mucha información».

Denuncia las filtraciones

Díez ha denunciado lo que considera una grave irregularidad en la difusión de un vídeo sobre sus encuentros con Villalba. «Lo que hay son supuestos apuntes que se facilitan con imágenes de un circuito cerrado, una cámara puesta ex profeso para facilitársela a la prensa. Un guardia civil facilitando de manera irregular o ilegal una imagen. Es muy grave», ha advertido.

Cuestiona la legitimidad de lo que algunos medios han presentado como «acta» de sus reuniones: «Un acta es algo que ratifican las dos personas que forman parte de una reunión. El acta de una comunidad de vecinos, de una empresa… Eso es lo que yo entiendo por acta, pero ahí lo que hay son supuestos apuntes».

La periodista ha defendido que su trabajo busca «ayudar a víctimas de situaciones injustas por mal funcionamiento de algunos elementos de Estado de derecho». Dice que lleva seis años en esa labor y que prepara un libro que presentará a finales de año, pero del que no puede adelantar nada por ahora.