Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, dos de los barones socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez no han asistido este martes al acto institucional que celebran las Cortes con motivo del 44 aniversario de la Constitución.

Tampoco estará Vox, que se reivindica como el «máximo defensor» de la Carta Magna y que acusa al Gobierno de estar constantemente vulnerando la Constitución. Desde el partido insisten en que este año el ataque a la Carta Magna se aplica con el «agravante» de la reforma del Código Penal «a medida de los sediciosos».

Por su parte, algunos miembros del PSOE sí han estado en el izado de bandera que ha tenido lugar a primera hora frente a la escalinata de la Cámara Baja.

Lambán no asiste este año al Día de la Constitución, si bien tampoco lo ha hecho en cinco ocasiones desde que fue nombrado presidente (en tres participó en un acto de conmemoración en su pueblo natal, Ejea de los Caballeros). Si bien no ha asistido al acto, el presidente aragonés ha querido recordar a través de sus redes sociales que sería «un error histórico que los partidarios de la Constitución no nos unamos para defenderla».

La Constitución Española ha dado lugar a 44 años de libertad, convivencia, derechos y prosperidad compartida. Será un error histórico que los partidarios de la Constitución no nos unamos para defender y aplicar su letra y su espíritu frente a los que quieren acabar con ella. pic.twitter.com/OoTjqvwmVw — Javier Lambán (@JLambanM) December 6, 2022

Llamada de Ferraz

El presidente aragonés rectificó hace unos días unas declaraciones en las que cuestionaba el liderazgo de Sánchez, al asegurar que al PSOE y a España le habría ido mejor con otro líder. Unos días después, y tras recibir la llamada de Ferraz, matizó esas palabras y señaló que las declaraciones habían sido «desafortunadas».

Por su parte, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han explicado que Page no ha asistido al acto de este martes por motivos personales.

El presidente manchego afirmó este lunes que en España tiene que estar «claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar, quebrantar o quebrar la Constitución».

No obstante, unos días antes, el barón socialista no cerró la puerta a plantear el «debate» sobre el delito de sedición «dentro de uno o dos años», algo que consideró «legítimo».

El presidente de Castilla-La Mancha defendió este lunes que la Carta Magna necesita «un reaseguro» ante aquellos que pretenden socavar su espíritu, a modo de «antivirus democrático», en alusión a los partidos independentistas.

«Y en España, tengo muy claro que antes o después, más tarde o más temprano, hay que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar la Constitución, o a quien quiera hacer referéndums ilegales», añadió el dirigente socialista.