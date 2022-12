El Gobierno que preside el socialista Javier Lambán avanza en dar más espacio a la presencia y el uso del catalán en Aragón, satisfaciendo así las ansias de dos de los partidos que le mantienen al frente de la región, la Chunta Aragonesista y Podemos. Su última decisión en esta línea da luz verde a que el catalán sea un idioma oficial en la administración pública en la región y por ello premiará a aquellos aspirantes a los puestos de funcionarios que hablen catalán.

Así se desprende de un decreto firmado por el propio Lambán y su consejero de Educación y Cultura, Felipe Faci, por el que se regula el uso de las lenguas propias de Aragón en las administraciones públicas de esa región, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Esta norma, que ahora deberá someterse a tramitación parlamentaria, otorga una relevancia especial al catalán a pesar de no ser una lengua cooficial en la región. Esta lengua, así como algunas variantes del dialecto aragonés, tienen únicamente el rango de «lenguas propias».

El paso dado ahora por el presidente de Aragón es novedoso, pues, hasta el momento, en las zonas con tradición oral propia, los vecinos podían dirigirse a sus ayuntamientos en esas lenguas, si bien ahora también podrán exigir que el catalán sea una opción válida en sus trámites burocráticos con la administración regional, lo cual incluye, por ejemplo, la sanidad y la educación, de acuerdo a lo que recoge el citado Decreto. De este modo, Lambán, preso de las demandas de sus socios de Gobierno, como la Chunta, allana el camino a para que, por la vía de los hechos y justificando la existencia de una amplia implantación del catalán en el ámbito público, la cooficialidad de esta lengua sea una realidad en la región.

Asimismo, el decreto dispone que los formularios oficiales deberán estar disponibles en versiones bilingües o trilingües, es decir, en catalán y aragonés, además de en castellano. Sin embargo, la principal implicación práctica que conllevará su aplicación será en el ámbito de la función pública. Y es que a partir de su entrada en vigor, el Gobierno de Aragón estará habilitado para exigir el conocimiento del catalán como un requisito para optar a determinados puestos de trabajo en la administración. Esto es, los aspirantes a procesos de oposición a la función pública que hablen y escriban en catalán tendrán ventaja respecto a otros.

Es lo que dictamina el punto 3 del artículo 5 del texto, al señalar que «el conocimiento de las lenguas propias de Aragón podrá ser valorado en los procedimientos de selección convocados por las administraciones públicas de Aragón, cuando las características del puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran».

Dado que la redacción se presta a una interpretación muy amplia, Lambán abre la puerta a que la administración premie a los aspirantes a empleos públicos que hablen catalán, un idioma que conoce a penas un 4% de la población de la región. Asimismo, dictamina que «las Administraciones públicas de Aragón promoverán el conocimiento de las lenguas propias por todos sus empleados y empleadas».

Publicaciones

La nueva legislación también dicta que «las disposiciones, resoluciones y acuerdos de los órganos institucionales de la comunidad autónoma» puedan publicarse en catalán «mediante edición separada del Boletín Oficial de Aragón». En esta línea de avance hacia la cooficialidad del catalán, el Decreto blinda que la publicidad institucional se realice «en las lenguas propias de Aragón» en los casos en los que «su objeto sea la sensibilización sobre derechos de la ciudadanía» así como las relacionadas con la educación, la sanidad, la igualdad, la cultura o el fomento del empleo. Es decir, la práctica totalidad de los ámbitos competenciales de la comunidad autónoma.

La propuesta de Lambán también alude al idioma en el que se interpreta el himno de Aragón en actos oficiales y plantea que en aquellos ocasiones en las que se toque su versión completa,»el estribillo final se dividirá en dos partes de cuatro versos, una en cada una de las lenguas propias de Aragón», entre ellas, claro está, el catalán.

Asimismo, el decreto también da luz verde a que los debates en los organismos públicos de las zonas con uso predominante de las lenguas propias de Aragón, como por ejemplo los plenos de los ayuntamientos, se realicen en la respectiva lengua propia, algo que hasta la fecha no ocurría por una cuestión de operatividad, ya que muchos habitantes residentes en estas zonas no tienen conocimientos de los dialectos del aragonés o de catalán. Pues bien, ahora y a pesar de que ninguna de ellas tienen el rango de lenguas oficiales, su uso será oficialmente válido y podría conllevar la necesidad de habilitar servicios de traducción, algo que tendrán que afrontar ayuntamientos de pueblos pequeños con una capacidad financiera muy limitada.

Coste

Toda esta legislación que amplía la presencia del catalán, además del aragonés, en la administración pública, tendrá un coste económico. Es por ello que el Partido Popular de Aragón ha puesto la lupa en este asunto y exigirá a Lambán que la aprobación de esta normativa lleve aparejada una memoria económica que cifre el gasto que va a suponer para las arcas públicas regionales.

Los populares, según censura la diputada de esta formación en las Cortes de Aragón, Pilar Cortés, creen que este Decreto «crea un problema donde no lo hay». Cortés acusa a Lambán de «dar un paso más buscando la cooficialidad que no tenemos reconocida y que no una tiene implantación» real entre los aragoneses y lo considera «un pago más» del presidente de Aragón a su socio de Gobierno, la Chunta Aragonesista.

Además, para el partido de Jorge Azcón, las políticas de Lambán con el catalán y el aragonés no fomentan las lenguas propias de la región, sino que «nos privan de nuestra riqueza lingüística» al reducir el patrimonio cultural lingüístico a lo que llaman fabla aragonesa y al catalán, que ni siquiera sus hablantes reconocen como propios. Para el PP la política lingüística de PSOE, Podemos y la Chunta «aniquilan» modalidades vernáculas del Aragón oriental y otras de la zona pirenaica. Todo ello en favor del catalán.