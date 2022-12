Un ayuntamiento del PSOE en Cataluña vincula el acoso sexual con quienes hablan español

Frases escritas en español con mensajes machistas. Expresiones en catalán con mensajes feministas. Esta es la idea fundamental en torno a la que gira una campaña de concienciación contra la violencia de género que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad de Castillo de Aro, Playa de Aro y Sagaró (Gerona) gobernado por el PSC, la filial catalana del PSOE. De este modo, el consistorio que dirige el socialista Maurici Jiménez vincula los comportamientos machistas con los hombres que hablan español y relaciona las actitudes correctas con los catalanoparlantes.

Bajo el título, 25-N Vamos a la raíz, plantémonos contra la violencia, la controvertida acción de este ayuntamiento, en manos del partido de Pedro Sánchez gracias a la coalición que forman con ERC y los Comunes de Ada Colau, consta de varios mensajes que se contraponen entre sí, existiendo uno escrito en español, que está marcado en rojo, como forma de indicar que es una frase incorrecta por machista, y otro en catalán, al que se le concede el visto bueno por parte de los responsables de la campaña, marcándolo en verde.

Por ejemplo, una de las creatividades de la acción institucional contrapone dos mensajes en ambos idiomas. «Tú con tantas curvas y yo sin frenos», es el primero de ellos, redactado en español, y al que otorga un cariz negativo. Frente a este, otra expresión, en este caso en catalán, a la que los responsables de la acción le conceden el visto bueno: «Les floretes son assetjament: del meu cos no s’opina» («Los piropos son acoso, de mi cuerpo no se opina»).

Estos son sólo dos de los eslóganes en los que de forma directa y sin sutilezas el ayuntamiento socialista de esta localidad gerundense dibuja un perfil de acosadores sexuales que hablan en español y deja el catalán para aquellos mensajes que, a su juicio, tratan a las mujeres de forma positiva. Pero hay más.

Eslóganes

En otra de las creatividades se repite el mismo esquema. Expresión negativa en español («Quiero una mujer bonita, callada y que no me diga nada») a la que le sigue un mensaje feminista en catalán («El feminisme és la noció radical que les dones son personas») («El feminismo es la expresión radical de que las mujeres son personas»).

Y el resto siguen una línea idéntica. En español las frases machistas y que a juicio el ayuntamiento de socialistas e independentistas no hay que reproducir («Con la cuchara que has escogido, tienes que comer», «Si no quieres flamenquito no toques las palmas», «Quien se pelea se desea»), y a continuación las expresiones que ellos consideran adecuadas en catalán («Ens volem lliures i sense limits», «Només sí és sí», «L’amor no fa mal, i su en fa, no és amor»).

Todas las creatividades de esta campaña municipal de igualdad de género se están difundiendo en carteles dispuestos por las calles, edificios públicos, establecimientos y pegadas en el suelo de las vías de la localidad así como en redes sociales. La decisión por parte del Gobierno municipal del PSC, ERC y los Comunes de diseñar en este caso una campaña bilingüe es sorprendente, a la vista de que la práctica totalidad de las acciones institucionales puestas en marcha por el Ayuntamiento de Playa de Aro son en catalán e incluso su página web sólo está disponible en catalán.

Independentista

Así las cosas, no parece casual la elección en este caso del español para relacionarlo con comportamientos machistas y dar, por tanto, una connotación peyorativa a su uso en este municipio cuyo ayuntamiento tiene una mayoría independentista, aunque el PSC logró en 2019 hacerse con la Alcaldía gracias a un pacto con ERC y la marca catalana de Podemos. Los socialistas catalanes de Salvador Illa, tal y como deja claro esta campaña, confirman su estrategia de seguidismo de los dictados independentistas al asumir sus tesis más extremas llevándolas al ámbito lingüístico y asociando el hablar en español a comportamientos y actitudes negativas.

La acción, además, sigue los pasos de otra polémica campaña que Ada Colau puso en marcha hace tres años en el Ayuntamiento de Barcelona. Aquella, también desarrollada con motivo del Día contra la violencia de género, consistía en un vídeo en el que dos chicos realizaban comentarios machistas en castellano contra una joven mientras que un tercero les reprochaba esta actitud hablando en catalán.