Page también contra la reforma de la malversación: «Responde a intereses difíciles de defender»

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado contrario a modificar el delito de malversación para que el Gobierno de Pedro Sánchez contente a sus socios separatistas en el Congreso. «Responde a intereses difíciles de entender», ha afirmado.

El dirigente del PSOE considera que esta modificación puede tener «sentido jurídico», pero que el debate está «trufado». «Pero una cosa es el qué, y otra el porqué», ha asegurado Page este martes ante los medios tras una rueda de prensa. Además, ha apostillado que todavía no conoce todos los detalles sobre la reforma de este delito, por lo que no se puede pronunciar.

Para Emiliano García-Page, sería «muy difícil llegar a este tipo de acuerdos» con partidos separatistas, pero en todo caso él no está «en esa necesidad». «No pierdo de vista los intereses de ERC, que son los suyos, y son contrarios a España», ha recalcado.

El Gobierno de Sánchez ya presentó en el Congreso su iniciativa parlamentaria para derogar el delito de sedición. Se trata de una exigencia de ERC, uno de sus socios prioritarios en el Congreso. Ahora, los independentistas exigen modificar el delito de malversación para que el ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, que está condenado por este delito por el 1-O, pueda optar a ser candidato a la Generalitat.

A pesar de ello, Page ha avanzado que procederá a cumplir con lo que diga «la mayoría del grupo», de cara a la votación en el Congreso para derogar o no el delito de sedición.

«Hay que respetar a las mayorías. Yo sé lo que pienso y lo digo en minoría. Pero yo doy mi opinión, creo que es mi obligación democrática. Los que nos presentamos a elecciones debemos tener un diálogo abierto con nuestros votantes, y quiero que sepan lo que pienso aquellos a los que voy a pedirles confianza. Es lo lógico», ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha.

‘No’ a Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizó una petición expresa a los diputados socialistas en el Congreso para evitar que apoyen la modificación del delito de malversación. Emiliano García-Page ha rechazado de plano esta petición porque, a su juicio, el PSOE no puede ser «la solución a la impotencia política del PP».

«Muy mal deben andar si esperan que sea el PSOE el que les eche una mano. Cada uno tiene que defender su terreno. Yo no jalearé a presidentes del PP para que vayan en contra de Feijóo, no me parece que sea el camino», ha apostillado.