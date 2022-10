El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a buscar el foco mediático tratando de desmarcarse de Pedro Sánchez y para ello ha utilizado un viaje a Bruselas. Allí ha expresado su posición sobre la reforma del delito de sedición. Sin embargo, este mismo viernes ha impedido que en el Parlamento de su región se pueda ejercer esa misma libre expresión de la posición política sobre la sedición vetando una iniciativa parlamentaria del PP para tal fin.

Así, la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el PSOE de Page tiene la mayoría, ha tumbado una proposición del Partido Popular para celebrar un debate general ante el Pleno de la próxima semana “relativo a la oportunidad de reforma del Código Penal en relación con el delito de sedición y sus efectos sobre la igualdad y unidad territorial y sus repercusiones para Castilla-La Mancha”.

Sin embargo, el mismo Page que este jueves no tuvo problema en centrar su presencia en la capital europea, a donde acudió para una reunión sobre agricultura, en contradecir la posición del Gobierno de Sánchez acerca de la posible reforma del delito sedición, este viernes ha impedido que la próxima semana el parlamento de la región que preside debata sobre ese asunto. De este modo evitar tener que expresar en sede parlamentaria una posición contraria a la de la dirección nacional de su partido, algo que deja para declaraciones ante los medios de comunicación.

«Estoy en Bruselas y no me he encontrado a Puigdemont pero se lo diría también, antes de poder hablar en serio en España sobre algo que afecta a un delito por el que se le quiere enjuiciar tiene que regresar y someterse a los tribunales. Eso para empezar”, dijo el presidente castellanomanchego en Bruselas, defendiendo que el golpe a la Constitución de los separatistas catalanes «tiene que tener una consecuencia penal grave”.

«Mi opinión cuando tenga que darla será clara y rotunda», señaló, pero no será ante las Cortes de su región. Así, el posible cuestionamiento de Page acerca de los planes del presidente de su partido sin embargo no quedará registrado en el acta de sesiones de las Cortes castellanomanchegas ni tampoco la oposición podrá pedirle que profundice en esta posición al haber vetado la propuesta de debate parlamentario realizada por el PP que dirige Paco Núñez.

No es la primera vez que Page se pronuncia de forma contundente contra Sánchez y el Gobierno socialcomunista en declaraciones a los medios de comunicación sobre asuntos de relevancia nacional, pero luego se niega a retratarse sobre esos mismos asuntos con su voto en las Cortes de su región. Así, se desdijo de su posición pública contraria a los indultos de Sánchez a los independentistas catalanes presos a la hora de votar.

Al tiempo que la intención del Gobierno de indultar a los sediciosos dijo dolerle más que una mano que se había lesionado y llevaba vendada, a la hora de votar contra esa medida de gracia de Sánchez, declinó hacerlo. Así impidió con su voto y el de los diputados socialistas que en las Cortes de Castilla-La Mancha saliera adelante una resolución presentada por el PP condenando la concesión Sánchez.