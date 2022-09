“Servil a Sánchez y cobarde”. Así ha calificado el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al socialista Emiliano García-Page, convertido estos días, aparentemente, en la voz más crítica contra los socios de gobierno de Pedro Sánchez dentro del propio PSOE. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Paco Núñez recuerda que “Page siempre tiene el mismo modus operandi: dar un titular, luego matizarlo y terminar siempre votando a favor de Sánchez”.

“¿Alguien duda -se pregunta Paco Núñez- de que él mismo y toda la organización socialista de Castilla-La Mancha se volcarán en pedir el voto a Sánchez cuando lleguen las elecciones?”. Núñez cree que Page “no tiene ninguna credibilidad” para criticar a Sánchez por sus socios de gobierno “porque él fue el primero en usar a Izquierda Unida y a Podemos, pese a perder frente al PP, primero para hacerse con la alcaldía de Toledo y luego con la presidencia de Castilla-La Mancha. Incluso dio la vicepresidencia a Podemos”.

El presidente socialista de la comunidad suele usar el debate político nacional para evitar entrar en el debate en profundidad de su gestión en Castilla-La Mancha. En la entrevista, Paco Núñez habla de Castilla-La Mancha como la región “de las oportunidades”, pero describe una comunidad con los peores índices económicos “por culpa del socialismo de Page y agravada por sus políticas”: “Somos la tercera región con mayor presión fiscal de España; tenemos la mayor inflación del país, el 13%; tenemos la segunda mayor pérdida de poder adquisitivo y llevamos dos meses encadenando pérdidas de empleo, con el peor dato de contratación de España y donde ha bajado un 16% la creación de empresas”.

Y cita a Cáritas para recordar que en Castilla-La Mancha “hay 500.000 personas en el umbral de la pobreza (cinco puntos por encima de la media nacional) y alertarnos de que podemos llegar al 40% de la población en el umbral de la pobreza en el próximo año”. Y a ello añade que “según Funcas, tenemos la peor previsión de crecimiento de todo el país para el próximo año”.

Madrid y Andalucía

Paco Núñez dice que “Page y el socialismo de Castilla-La Mancha nos condena a ser los últimos en todos los indicadores económicos” y añade el hecho de estar geográficamente entre dos comunidades del PP como Madrid y Andalucía “que están bajando impuestos, generando riqueza y empleo, mientras nosotros tenemos unos impuestos muy por encima de Andalucía y Madrid”.

Paco Núñez dice que “los castellanomanchegos vemos con admiración cómo la Andalucía de Juanma Moreno, en una sola legislatura, ha pasado de estar abajo en los indicadores económicos a luchar con Madrid. Y vemos con envidia la baja fiscalidad y la fortaleza económica de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. El socialismo de Page nos condena a nosotros a ser los últimos. Su nefasta gestión es un drama para Castilla-La Mancha mientras Andalucía y Madrid, fronterizas con nosotros, tiran hacia adelante”.

Bajará impuestos

Paco Núñez se compromete, si en mayo es elegido presidente de Castilla-La Mancha, a deflactar el IRPF “de manera inmediata y urgente nada más llegar al gobierno”. Habla también de “eliminar hasta la práctica totalidad el impuesto de sucesiones y donaciones” siguiendo la estela de otras comunidades del PP. Y de “presionar al gobierno de Pedro Sánchez no sólo para bajar el IVA de alimentos y productos básicos como ha propuesto hoy mismo el presidente Feijóo, sino también eliminar de manera transitoria el impuesto de hidrocarburos”. Recuerda que “a los autónomos llenar el depósito de la furgoneta para salir a repartir por sus comarcas o zonas de la sierra es un suplicio. Viven prácticamente en el coche, en la furgoneta, y llenarlo de gasolina es una odisea. Para las pymes, pagar simplemente la luz es un problema muy serio”.

Paco Núñez describe a un Emiliano García-Page obsesionado con “manipular” las listas de espera de la sanidad pública: “Sólo le preocupa eliminar columnas del Excel para eliminar pacientes de las listas de espera. Manipula las listas y vende que las ha reducido sin ningún tipo de rubor de un mes para otro sin que esos pacientes hayan sido tratados”. Dice, además, que ha puesto “alfombra roja a la Ley Celaá de educación”. “Page -afirma- ha sido el primero en aplicarla. No cree en el mérito, la capacidad y el esfuerzo. Le da igual que los chicos suspendan o aprueben”.

Campo y pueblos: el agua

Paco Núñez cuenta que la Castilla-La Mancha rural “no es la vaciada sino la de las oportunidades donde hay que fomentar el empleo”. Y para ello habla de “conseguir precios justos para el campo para que las explotaciones sean viables; con una PAC (Política Agraria Común) europea justa para que nuestro campo siga siendo rentable y no la PAC que ha negociado el gobierno de Sánchez y con agua. Sin agua no hay agricultura ni ganadería ni desarrollo rural”. Núñez recuerda que el PP promovió y firmó con Page y 50 entidades un pacto regional por el agua “que garantizaba las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha”. “Hay que llevarlo a Moncloa -señala- en el marco de un pacto nacional sobre el agua». Paco Núñez pide, también, “desarrollar la industria agroalimentaria en nuestros municipios como pilar fundamental del gobierno”.

«Page, el faltón»

Page dijo de Paco Núñez que “prometía bajar impuestos, pero pagar verbenas” en referencia al plan del PP para promover cultural y turísticamente las fiestas de pueblos y municipios pequeños de la región. Al dirigente del PP no le extraña: “Page ha faltado el respeto a los maestros, a los médicos o a las personas mayor. Llegó a decir que la gente mayor que moría por covid era gente no válida que ni bailaba ni reía por las noches y que se iba a morir igual por una gripe”.

Para Paco Núñez, “hace mucho tiempo que Page gobierna a los castellanomanchegos mirándolos por encima del hombro, fuera de la realidad. A nosotros nos gusta que nos gobierne alguien que nos mire a los ojos con sinceridad, de tú a tú, que sienta y sufra como nosotros y no nos mienta. Page hace mucho que dejó de ser sincero con Castilla-La Mancha”.

Paco Núñez se ve, en mayo, venciendo a Emiliano García-Page y gobernando su tierra. ¿Sólo o con Vox? Dice no preocuparle y esperar a lo que decidan los ciudadanos en las urnas. “¿Qué tal se lleva con Vox?”, le preguntamos. “Yo me jacto -responde- de tener buenas relaciones políticas hasta con la gente de Podemos, aunque estoy en las antípodas ideológicas suyas”. Pero deja claro ya a los de Santiago Abascal que no derogará las leyes LGTBI o sobre violencia de género que el PP ha votado en su región.