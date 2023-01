El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y aclara que Bélgica no se puede negar a entregar al ex presidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y a sus ex consellers Lluís Puig y Toni Comín, por lo que le da vía libre para emitir una nueva euroorden por malversación después de que entrara en vigor la derogación del delito de sedición en España.

El TJUE ha hecho pública su sentencia este martes y ha dictaminado que un país no se puede negar a ejecutar una orden de detención emitida por otro miembro de la UE basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales sin demostrar antes que existen deficiencias sistémicas en su sistema judicial. Es decir, que Bélgica no se puede negar a entregar a Puigdemont a menos que demuestre que en España existen deficiencias generales en materia de Estado de derecho.

Esto es lo que alega el tribunal: «Una autoridad judicial de ejecución no puede negarse, en principio, a ejecutar una orden de detención europea basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en el Estado miembro emisor. Dicha autoridad deberá no obstante negarse a ejecutar dicha orden si comprueba que en ese Estado miembro hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello».

La sentencia dictada por la Gran Sala del tribunal europeo, ante la que no cabe recurso y es de obligado cumplimiento, responde a las cuestiones prejudiciales remitidas por Llarena en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar al ex conseller Lluis Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra varios encausados por su papel en el procés, entre ellos el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como las razones para denegar la ejecución de tales euroórdenes.

La Gran Sala formada por 15 jueces aclara también que se pueden emitir varias euroórdenes «sucesivas» para reclamar la entrega de la misma persona después de que la autoridad responsable denegara la ejecución de una primera orden siempre que «no de lugar a una vulneración de los Derechos Fundamentales de la persona y su emisión tenga carácter proporcionado».

El Alto Tribunal europeo recalca además que los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre los Estados miembro «constituyen la piedra angular» del sistema de cooperación judicial que enmarca las euroórdenes, al tiempo que subraya la «importancia capital» que reviste el derecho fundamental a un proceso equitativo.