Junts pone nuevo precio a Sánchez para seguir apoyándolo: «Facilitar la investidura de Puigdemont»

Junts pone un nuevo precio al Gobierno de Pedro Sánchez para la estabilidad de la legislatura: investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en el Parlament de Cataluña. Se trata de la nueva exigencia de la formación de Puigdemont a Sánchez, después de que este jueves se aprobara en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía que permitió la investidura del dirigente socialista.

«El PSOE debe facilitar la investidura de Puigdemont», ha defendido este viernes el candidato de Junts a las elecciones europeas Toni Comín. Él fue consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña bajo el mandato de Carles Puigdemont. Fue uno de los dirigentes separatistas que se fugaron con Puigdemont a Bélgica en 2017 para evitar la acción de la justicia por el referéndum ilegal del 1-O. Comín es uno de los afines de Puigdemont y cuenta con opciones de revalidar su escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 9 de junio.

El ganador de las elecciones autonómicas catalanas del pasado 12 de mayo fue el PSC de Salvador Illa, con 42 escaños en el Parlament. En segundo lugar quedó Junts, con Carles Puigdemont como candidato y con 35 diputados. Los separatistas, desde entonces, reclaman sus aspiraciones para investir a Puigdemont y amenazan al PSOE con retirarle su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid en caso de que los socialistas catalanes no permitan la investidura de Puigdemont. Los partidos independentistas no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, cifrada en 68 diputados, y Salvador Illa necesitaría al menos el apoyo de ERC para intentar gobernar.

«Partiendo de la aritmética de que nadie tiene mayoría absoluta (tras las elecciones catalanas), entendemos que si (el PSOE) quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont», ha asegurado Comín este viernes en el ciclo de ruedas de prensa organizadas por la Agencia Efe en el marco de las elecciones europeas del 9 de junio. El acuerdo de Bruselas fue el acuerdo que el PSOE firmó con Junts en el extranjero para que los de Puigdemont apoyasen la investidura de Sánchez, que incluía la amnistía.

Toni Comín defiende que lo «coherente» sería que el PSOE facilitar la investidura de Puigdemont en el Parlament, como «consecuencia» del acuerdo que permitió el apoyo de Junts a Sánchez para que siguiera en la Moncloa. «Es una reflexión estrictamente personal. Yo creo que lo coherente, lo consecuente con el acuerdo de Bruselas, que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, es que el PSOE facilitara la investidura de Puigdemont», ha señalado.

«No es una cláusula del acuerdo de Bruselas, evidentemente. Pero desde mi punto de vista es una consecuencia, es algo que habría de hacer el PSOE si fuese coherente con la letra y con el espíritu del acuerdo de Bruselas. Es mucho más coherente con el acuerdo de Bruselas facilitar y permitir la investidura del presidente Puigdemont que no insistir con la investidura del candidato del PSC», ha zanjado el candidato de Junts.

ERC descarta investir a Illa

ERC descarta «ahora mismo» investir a Illa como presidente de la Generalitat, dejando la puerta abierta un pacto con Junts. Así lo ha defendido la secretaria general de la formación, Marta Rovira, en declaraciones a los medios en una reunión de los líderes territoriales de ERC para conocer la opinión de los militantes de cara a la investidura en el Parlament.

«ERC no hará presidente a Salvador Illa ahora mismo», ha recalcado Rovira, al tiempo que ha señalado que su partido está «bordando las estrategias de negociación con el resto de partidos». «Todo el mundo nos dice qué debemos hacer, pero nosotros tenemos muy claro lo que debemos hacer. Los partidos nos están llamando y están opinando muy públicamente sobre lo que debe hacer ERC», ha asegurado.

Rovira también ha avisado al resto de formaciones de que ERC no tienen «miedo» a una eventual repetición electoral en Cataluña, en caso de que no haya acuerdos para investir al próximo presidente de la Generalitat.

«La confrontación da resultados»

Junts sacó pecho tras la aprobación de la amnistía en el Congreso, condición que pusieron los de Carles Puigdemont sobre la mesa para que Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno. «La confrontación da resultados. Con Junts, las cosas pasan», aseguró la formación separatista en un mensaje colgado en las redes sociales tras la aprobación definitiva de la medida de gracia en la Cámara Baja. «La amnistía no es un perdón, es una victoria. El PSOE no la quería», añadía este mensaje.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, recordó durante su intervención que ahora el PSOE «necesita» a Carles Puigdemont tras haberle «insultado, amenazado, perseguido y demonizado».

«Dijeron que no se podía negociar con él y hoy le necesitan. Hoy negociamos. Porque les hemos forzado. Nos dijeron que no habría amnistía. Y hoy tendremos amnistía, porque les hemos forzado. Y nos dicen que no habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que de vosotros es de quien menos depende. Depende del pueblo de Cataluña. Viva Cataluña Libre», apostilló Nogueras.