Illa se abre a pactar con Puigdemont tras negarlo en campaña: «No es imposible»

El líder del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, se abre ahora a pactar con el candidato de Junts, Carles Puigdemont, tras haber negado en la campaña de las elecciones de Cataluña que pactaría con el ex presidente fugado del Govern. «La sociovergencia no es imposible, pero no sé si ahora es el mejor momento», ha afirmado.

Illa confía en poder ser el nuevo presidente de la Generalitat tras haber ganado los comicios autonómicos, aunque tendrá que pactar con otras formaciones debido a que no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente tras los 42 escaños que obtuvo. El dirigente socialista asegura sentirse «mucho más cómodo con las formaciones que comparten visiones progresistas», en este caso, ERC o los comunes. Sin embargo, no descarta pactar con Junts, tras haber negado hasta ahora que llegaría a un acuerdo con Puigdemont.

«Imposible no lo es (la sociovergencia). Pero no sé si es el mejor momento. Veo también posiciones por parte de Junts que lo excluye. A lo mejor todos tenemos que ser más modestos y tenemos que buscar acuerdos amplios de país», ha señalado Illa este martes en una entrevista concedida a Rac1.

«No le salen los números»

No obstante, Salvador Illa descarta rotundamente la opción de que el PSC se abstenga para facilitar una hipotética investidura de Carles Puigdemont. «Es bastante inaudito que pida que quien ha ganado las elecciones de forma clara le dé apoyo. Es obvio que no puede pasar. No está entre mis planes», ha remarcado.

«No lo haré. Yo daré un paso al frente como me comprometí a hacer. No hay precedentes de que quién ha ganado las elecciones apoye a quien ha quedado segundo en las elecciones. Otra cosa es que Puigdemont, por el que tengo respeto personal y político desde la discrepancia, tenga la capacidad de lograr una mayoría alternativa. Pero parece que no le salen los números», ha esgrimido Illa, al tiempo que ha asegurado que todavía no ha hablado con Puigdemont.

El líder del PSC ha reconocido que los socialistas catalanes ya han empezado los contactos con las otras formaciones para que Illa pueda ser investido. En este sentido ha apuntado que hablarán «con generosidad» con todos los partidos con representación en el Parlament de Cataluña, excepto con Vox y Aliança Catalana.

«El PP no es mi primera opción»

Salvador Illa tampoco le cierra la puerta a negociar con el PP para que la formación liderada por Alejandro Fernández le pueda investir como presidente. «No es el apoyo más adecuado. Intentaré ser coherente», ha puntualizado. «No es la primera opción. Es obvio que tenemos un proyecto político muy diferenciado en muchos puntos de vista. Pero ya veremos, tenemos que reunirnos con todo el mundo y ser discretos con esto», ha apostillado.

«Es tiempo de oficio político, como lo fue después de las elecciones generales del 23J. Vuelve a ser un momento de oficio político, de discreción, de hablar, de escucharnos y de anteponer, todos, los intereses del país, el bien común del país, por encima de los intereses legítimos de una formación política. Es lo que haremos estos próximos días», ha enfatizado.

El candidato del PSC defiende también que los partidos «troncales» de Cataluña lleguen a acuerdos en materia de educación, sanidad, lengua o infraestructuras. «A lo mejor aquí podemos encontrar un primer punto de acuerdo amplio con Junts, ERC, PP, los comunes. Creo que no nos diferencian tantas cosas, por ejemplo, en materia de sanidad, educación o lengua. Sería bueno tener acuerdos que duraran en el tiempo más allá de quién gobierne Cataluña», ha indicado.

Descarta una repetición electoral

Salvador Illa rechaza por completo una repetición electoral en Cataluña. Considera que la región «no se lo merece» y que, al ser el líder del partido con más escaños, tiene «la legitimidad para pedir mano tendida».

Por otro lado, el dirigente socialista ha pedido que la Mesa del Parlament no sea «instrumentalizada», al tiempo que no se ha pronunciado sobre la posibilidad de dar la Presidencia de este órgano a ERC o si el PP debería tener representación en ella. «No debe ser instrumentalizada y debe ser representativa de los diferentes pesos que tiene cada grupo», ha señalado.

Salvador Illa confía en salir investido presidente de la Generalitat en las próximas semanas, con o sin el apoyo de la formación de Carles Puigdemont. El líder del PSC ha afirmado que, en caso de llegar a la Presidencia de la región, su Gobierno estará «por encima de partidos».

«Me gustaría que fuera muy transversal y que incorpore a gente excelente en su ámbito profesional», ha recalcado, al tiempo que ha señalado que trabajará en cerrar «buenos acuerdos». «Trabajaremos por la condonación de la deuda y por el traspaso de Cercanías», ha zanjado.