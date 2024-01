Junts mantiene el ‘no’ a la ley: «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos»

Junts aprieta al PSOE para que la Ley de Amnistía incluya los delitos de terrorismo y alta traición. En una intervención muy crítica, la portavoz de este partido en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reclamado a Pedro Sánchez una «amnistía integral, que no deje a nadie atrás» y «que repare la persecución que», en su opinión, «el independentismo sufre desde hace muchos años». «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos», ha aseverado. La formación ya había anunciado este mediodía, tras una reunión extraordinaria de su ejecutiva, que votaría en contra de la ley si, finalmente, no daba garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov.

«Excluyendo estos términos lo que hacemos es no banalizar el terrorismo, como están haciendo algunos jueces prevaricadores», ha avisado Nogueras. Los ataques a los jueces han sido una constante en su intervención. La dirigente separatista ha advertido incluso que «la cúpula judicial no debería tener impunidad» y ha acusado a los jueces, especialmente a los que instruyen las causas sobre el proceso separatista, García-Castellón y Aguirre, de «tener una agenda política».

Ambos han acordado estos días prorrogar sus respectivas investigaciones. Un motivo que ha provocado una honda inquietud en Junts, donde se teme que la amnistía, tal y como está, no proteja suficientemente a los encausados, entre ellos, Carles Puigdemont y su equipo de colaboradores.

Tsunami y Volhov

Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha reafirmado la calificación de terrorismo en los disturbios organizados por Tsunami Democràtic y ha señalado que las lesiones sufridas por dos policías en los altercados que tuvieron lugar en la Plaza de Urquinaona de Barcelona serían «incompatibles» con el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un artículo que queda expresamente excluido de la aplicación de la amnistía.

El juez sostiene que Tsunami es «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona daba este lunes un impulso a la investigación sobre los contactos de Puigdemont y sus colaboradores con el Kremlim antes del referéndum ilegal del 1-O, durante octubre de 2017 y después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Estos hechos tendrían encaje en el artículo 592 del Código Penal donde se recoge que «serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».

La proposición de Ley de Amnistía que se debate en el Congreso excluye también expresamente «los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal».

«No dejar fuera a nadie»

Nogueras, en un aviso directo a Sánchez, ha recordado al PSOE que «el acuerdo incluía la voluntad compartida de no dejar fuera a nadie, a nadie», ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que «detener la represión a medias no es detenerla». «Junts no puede dejar al independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial española», ha aseverado.

La dirigente separatista ha emplazado al PSOE a «corregir» la ley in extremis, incorporando sus enmiendas. «Tienen dos opciones, votar favorablemente a nuestras enmiendas y dos, combatir a los jueces prevaricadores que se rebelan contra el Estado de Derecho», ha avisado.