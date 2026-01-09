Los independentistas de Junts exigen al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de Salvador Illa, un cambio técnico en la consideración de las provincias de Tarragona, Lérida y Gerona y su red ferroviaria, para que sean consideradas Cercanías, o, como se denominan en Cataluña, Rodalies de Catalunya a efectos de tarifas. Con este cambio, los ciudadanos de la práctica totalidad del territorio catalán podrán beneficiarse de los abonos de Rodalies y extenderlo a las Cercanías de otras comunidades autónomas de España, con el pago de un abono mensual de 20 euros.

La formación que lidera Carles Puigdemont denuncia un agravio comparativo entre los ciudadanos de Barcelona y las áreas de Rodalies más cercanas a la capital catalana y el resto de localidades de las provincias de Tarragona, Lérida y Gerona, consideradas trayectos de «media distancia» dentro de la red ferroviaria, de modo que, en apenas 10 km de distancia entre estaciones, un abono mensual de Rodalies cuesta 20 euros y otro, considerado de «media distancia», supera los 90€.

Por eso, exige a los socialistas, tanto en el Gobierno de España, como en la Generalitat de Cataluña que lo solucionen como sea y pongan fin a esta situación, algo que está en manos de Renfe y Adif, responsables de las tarifas que han entrado en vigor desde la finalización de las subvenciones que se pusieron en marcha en el paquete de ayudas para paliar los efectos del COVID-19 y que acaban de concluir, en 2025.

Según ha reconocido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque i Sureda, en una respuesta por escrito al diputado de Junts Salvador Vergés, «ya se han iniciado los trámites correspondientes para que se reconozcan formalmente los núcleos de Tarragona, Lérida y Gerona como núcleos de Rodalies, a efectos de las futuras bonificaciones tarifarias propuestas por el Estado».

Con esta modificación que está en trámite, el espectro de ciudadanos de Cataluña que van a tener acceso a moverse por buena parte de Cataluña y por las redes de «cercanías» de otras Comunidades Autónomas por un precio mensual de 20 € se amplía sensiblemente, especialmente en buena parte de los territorios de las tres provincias catalanas de Tarragona, Lérida y Gerona. Casualmente, Gerona y Lérida son provincias consideradas bastiones electorales del partido de Carles Puigdemont, mientras que Junts quedó en segundo lugar, tras el PSC, en las pasadas elecciones catalanas de 2024.

El ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, es el encargado de solucionar el mencionado «agravio» y convertir en precios populares las tarifas de los abonos de buena parte de los catalanes que usan Rodalies y sus gestiones se están acompasando con la entrada en vigor del «abono único» que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado mes de diciembre y está previsto que entre en vigor de forma inminente, en la segunda quincena de enero.