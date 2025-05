Junts avisa al Gobierno que si no para la OPA de BBVA a Sabadell habrá «consecuencias para Sánchez»

Junts per Catalunya ha endurecido su postura frente al Gobierno respecto a la posible adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA, advirtiendo –según ha podido saber OKDIARIO– que esta operación tendrá «consecuencias para Sánchez» si finalmente se aprueba. «Cataluña no puede perder ningún banco más. Nos oponemos sin matices a que se produzca esta opa, que es perjudicial para Cataluña», ha denunciado el secretario general de Junts.

Tras la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de avalar con condiciones la operación, la formación independentista ha dejado clara su rotunda oposición. Desde las filas neoconvergentes advierten que no apoyarán esta OPA «bajo ningún aspecto» y acusan al presidente catalán, Salvador Illa, de estar muy interesado en que salga adelante.

Carles Puigdemont ha manifestado su desconfianza hacia las palabras del Gobierno cuando afirma estar en contra de la operación. «Lo veremos pronto», ha señalado este domingo en su cuenta de X, en referencia a la capacidad del Ejecutivo para imponer condiciones adicionales a la transacción. «Si el Gobierno español, y si PSC y PSOE son coherentes con lo que dicen, la OPA no es viable».

El voto a favor de Soler

Puigdemont también ha restado importancia a la decisión de Soler apuntando que «la decisión de detener la OPA no depende del voto particular de un consejero de la CNMC en solitario» y que «si el Gobierno español, y si el PSC y el PSOE son coherentes con lo que dicen, la OPA no es viable» igualmente.

El ex president argumenta que la CNMC ha reconocido la existencia de un problema de competencia en Cataluña y defiende que, si la operación avanza, «las condiciones fijadas por la CNMC darán a las pymes catalanas y baleares una cobertura y protección por encima de todo el resto de empresas españolas».

Puigdemont también critica la cobertura mediática sobre el voto favorable del consejero propuesto por Junts en la CNMC, señalando que «es una crítica sistemática a todo lo que venga de Junts, con o sin razón» mientras se ignora el posicionamiento de otros consejeros nombrados a propuesta de partidos supuestamente contrarios a la OPA.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido explícitamente al Gobierno que no autorice la operación, argumentando que «Cataluña no puede perder ningún banco más» y advirtiendo que esta absorción «puede afectar mucho el acceso al crédito para las pymes y microempresas», a las que considera «el gran motor de la economía catalana».

Turull también ha instado a Salvador Illa a no esperar instrucciones de Pedro Sánchez y a adoptar una posición alineada con la de Junts en este asunto que consideran crucial para los intereses económicos de Cataluña.

Los antecedentes del BBVA

En Junts guardan nefasta memoria de las adquisiciones del BBVA en Cataluña. Ésta no sería la primera vez que BBVA amplía su presencia en Cataluña a costa del tejido financiero local. En 2012, BBVA absorbió Unnim, el fracasado proyecto de fusión de cajas pequeñas –Terrassa, Manlleu y Sabadell– que había querido impulsar el entonces conseller de Economía, Antoni Castells. Esta operación le permitió beneficiarse de 1.997 millones de ayudas públicas del FROB.

Dos años después, bajo la presidencia de Francisco González, el banco compró Catalunya Banc –antigua Caixa Catalunya– por 1.165 millones, imponiéndose a CaixaBank y al Banco Santander. Ambas operaciones resultaron en el cierre masivo de sucursales y una importante destrucción de empleo, sentando un precedente preocupante para lo que podría ocurrir con Sabadell.