La Junta Electoral Central ha dictado este miércoles sendas resoluciones en las que apercibe a la ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por dar un mitin en Moncloa contra Feijóo, y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, por ofrecer otro acto electoral independentista en el Palacio de la Generalitat, vulnerando en estas declaraciones públicas su deber de neutralidad en período electoral, que se abrió a principios de mes por la convocatoria de municipales y autonómicas del 28 de mayo.

En ambos casos, la citada Junta Electoral Central ha rechazado abrirles un expediente sancionador, pero sí les ha instado a no repetir ese tipo de declaraciones en sus próximos actos institucionales.

En el texto de la Junta Electoral Central, tras la denuncia del Partido Popular a raíz de una información publicada por OKDIARIO, se reconoce que Isabel Rodríguez quebrantó el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se señala que se «prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas», cuando utilizó una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. Entonces, se sirvió de su reunión con los periodistas para criticarle: «Por eso no entiendo, y respondo a su segunda pregunta, qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro. No entiendo qué le pasa y por qué, siempre, cuando las cosas van bien, él las interpreta mal, por qué todo lo que va bien no le gusta al señor Feijóo, por qué las cosas que van bien, le parecen mal, por qué todo lo que va bien, le parece mal».

Respecto al comportamiento de la ministra Portavoz del Gobierno, en el escrito se mantiene que «las afirmaciones referidas utilizaron los datos recientes sobre el paro registrado (que no guardaban relación directa con los acuerdos del Consejo de Ministros, de los que se estaba dando cuenta en aquella rueda de prensa institucional) para apoyar valoraciones favorables con el resultado electoralista de elogiar y destacar los logros de una gestión positiva hecha por el Gobierno. Además, en esa misma intervención, la Ministra Portavoz efectuó apreciaciones abiertamente críticas con la actitud del líder del principal partido de la oposición respecto a los datos del paro registrado».

En cuanto a Pere Aragonés, denunciado por Ciudadanos, en el texto de la Junta Electoral Central, se establece que «también se difundió un mensaje legitimador de la causa separatista (…). A lo anterior se añade la pretensión de que existe un derecho a decidir para resolver ese conflicto mediante un referéndum y que por haber defendido ese derecho existen víctimas de una represalia acometida por el Estado. Con tales apreciaciones (…) se genera una imagen de victimización de sus partidarios, todo lo cual quebranta el deber de neutralidad y objetividad que el artículo 103.1 de la Constitución y el artículo 50.2 de la LOREG imponen sobre las autoridades públicas».