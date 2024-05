El juez desmonta el último bulo de Sánchez: la Policía no investigó a su suegro

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha desmontado la teoría del PSOE de que el Ministerio del Interior investigó los negocios del suegro de Pedro Sánchez sin vigilancia judicial. El magistrado tumba la solicitud del PSOE de interrogar como sospechosos al ex comisario jubilado José Manuel Villarejo y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por ese asunto.

El PSOE apunta a una conversación grabada en el el año 2014 entre el ex policía y el ex secretario de Estado. Sin embargo, el magistrado considera que el partido de Sánchez no aporta indicios suficientes para iniciar una investigación formal contra los mencionados.

El PSOE argumentaba que la conversación grabada evidenciaba una investigación ilegal del suegro de Pedro Sánchez y sus saunas gays. En aquel entonces el jefe del Ejecutivo era secretario general del PSOE.

En un fallo emitido este jueves por la Audiencia Nacional, en concordancia con la posición de la Fiscalía, rechaza la solicitud del PSOE en el marco de la pieza 34 del caso Tándem. El partido alegaba posibles delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos y malversación de fondos públicos. Sin embargo, el juez argumenta que no hay pruebas suficientes.

A principios de mayo, el PSOE solicitó al juez García-Castellón investigar los hechos denunciados a raíz de revelaciones en prensa. Según el partido, se disponía de grabaciones en las cuales la denominada «policía patriótica» discutía la obtención de información para dañar la imagen del recién nombrado líder del PSOE. El PSOE presentó extractos de la conversación entre Villarejo y Martínez, en la que se mencionaban frases como «Eso lo mata», «No lo sabe nadie… hay que manejarlo con muchísimo…», y «Cuando haga falta, para que sólo lo trates con el presidente y con el número 1».

(Noticia en ampliación)