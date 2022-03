El juez Manuel García-Castellón ha desmontado en sede judicial el perdón que Dina Bousselham le ha concedido a Pablo Iglesias por acceder a fotografías íntimas de su teléfono móvil. La ex asesora ha salvado al ex líder de Podemos de un delito de revelación de secretos con agravante de género alegando que «formaba parte de su núcleo cercano» y, ha añadido, no tiene «nada que reprocharle». Sin embargo, la joven marroquí ha acusado al dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio, de machista por entregarle la tarjeta SD, que llegó a la revista Interviú, a Iglesias y no a ella. El magistrado le ha recriminado que «machismo es guardarse la tarjeta para protegerla» a ella, en alusión a las palabras del ex vicepresidente del Gobierno para justificar que no entregase la tarjeta a su propietaria.

Bousselham ha declarado este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para aclarar si «consiente, tolera y acepta» que el ex líder de Podemos tuviese acceso a su tarjeta de memoria sin su conocimiento. La tarjeta llegó a finales de 2015 a Interviú y el dueño del Grupo Zeta –propietaria de la extinta revista de investigación–, Antonio Asensio, se la entregó a Iglesias. El ex líder de Podemos se guardó la tarjeta durante meses sin el consentimiento de su propietaria y se la entregó a Bousselham meses después, cuando el dispositivo estaba destruido.

La ex asesora ha exculpado al que fuera su jefe asegurando que «no ha cometido ningún delito» y en ese momento, el juez le ha corregido por hacer valoraciones y no limitarse al Código Penal. Lo cierto es que el instructor percibió la posible comisión de un delito de revelación de secretos con agravante de género, castigado con pena de cárcel, cometido presuntamente por Pablo Iglesias. Motivo por el cual el magistrado elevó una exposición al Tribunal Supremo solicitando la imputación del ex líder morado debido a que entonces gozaba de la condición de aforado. Sin embargo, Iglesias se salvará porque dicho delito requiere la denuncia del perjudicado y Dina Bousselham, como ha quedado acreditado este martes, le ha perdonado.

El machismo de Podemos

El magistrado ha interrumpido el interrogatorio para formularle unas preguntas a Bousselham porque no había entendido alguna de sus respuestas. «¿Usted ha dicho que los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles tuvieron una actitud machista?», señala García-Castellón.

«No, ellos no. La actitud machista es porque le entregaron la tarjeta a Iglesias y no me llamaron a mí para dármela», aseguró Dina en alusión a Asensio, que se reunió con Pablo Iglesias en la sede de Interviú para proporcionarle la micro SD que había llegado tiempo atrás a la redacción del semanario.

Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran a este periódico que el juez le ha explicado que esa reacción «era normal», puesto que Iglesias es un personaje conocido y, por ende, es accesible contactar con él y a ella no la podían localizar. Bousselham se ha mantenido en su posición inicial: «Yo sigo viéndolo un gesto machista». El juez le ha respondido: «Perdóneme, pero se dijo que ‘se guardó la tarjeta para protegerla a usted’. Tan machista será una cosa como la otra».

El ex vicepresidente aseguró en una entrevista en RNE que le entregó a su ex asesora la copia de la tarjeta con el contenido de su móvil, y que si la guardó durante un tiempo fue para no someterla a «más presión» porque en ese momento ya estaba sometida a una «presión enorme». Una decisión que tomo él, sin tener en cuenta la opinión de la víctima.