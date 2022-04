El juez Juan José Escalonilla cita a declarar a la segunda empleada de Podemos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó como niñera. En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado acuerda la declaración de Gara Santana y manifiesta que «la condición que ostentará en dicha declaración», si es imputada o testigo, «dependerá del origen de sus emolumentos, en cuanto a su en el ejercicio del citado cargo era remunerada por el partido o bien por el Congreso de los Diputados».

Asimismo, el magistrado ha requerido a Podemos –investigado en la causa como persona jurídica– que aclare si en el año 2018, cuando Gara Santana cuidaba de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, la empleada trabajaba en el equipo de prensa de la ministra y que indique si cobraba del partido o del Congreso.

El juez ha acordado esta diligencia tras la petición de Vox y Prolege una vez escuchado en sede judicial el testimonio de Elena González, ex escolta de Irene Montero a quien la ministra de Igualdad utilizaba como recadera y chófer de la familia.

En su declaración, la testigo desveló al juez que Montero también usó a una asesora a sueldo de Podemos como niñera. Se trata de Gara Santana, novia de Rafael Mayoral, que actualmente es jefa de prensa del partido y redactora del diario de Dina Bousselham, el panfleto que Pablo Iglesias utiliza para atacar a los jueces que investigan su corrupción y a los periodistas críticos con el Gobierno.

La ex escolta y recadera manifestó que la pareja de Mayoral desatendía sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero», señaló. Según adelantó este periódico, González añadió que «empleados de Podemos se quejaron porque Gala Santana no hacía su trabajo y éste recaía en el resto de trabajadores». Por tanto, Montero utilizó no sólo a la ex diputada podemita Teresa Arévalo, hoy en el gabinete de la ministra, como cuidadora de sus hijos, sino también a la novia de Mayoral, a sueldo del partido.

Desplazamientos hasta Galapagar

La ex escolta contó al juez que ella «llevaba personalmente hasta el casoplón de Galapagar» a la asesora Gara Santana para «encargarse del cuidado de los menores». «A esa señora –en referencia a Gara Santana– no le pagaba ni Pablo Iglesias ni Montero, sino que cobraba de Podemos», sentenció la ex escolta. Esta revelación es clave para investigar a la ministra por un presunto delito de administración desleal, castigado con penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.

La testigo manifestó que Santana trabajó jornadas de ocho horas diarias en el domicilio de Iglesias y Montero en la urbanización La Navata. «Se encargaba del cuidado de los mellizos, Manuel y Leo, tras recibir el alta hospitalaria en el Gregorio Marañón donde estuvieron ingresados al nacer prematuros», afirmó Elena González. «La asesora Gala Santana estaba cansada de tener que cuidar a los niños de Iglesias y Montero y así nos lo transmitía a los escoltas», ratificó González en sede judicial. Y añadió: «Nosotros la recogíamos (a Santana) y la llevábamos hasta el domicilio familiar en Galapagar porque como está tan lejos…».

La pareja de Mayoral estuvo realizando estas labores durante, al menos, «cuatro o cinco meses». En ese tiempo, la asesora desatendió sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero», señaló la ex escolta.

La pareja de Mayoral

Rafa Mayoral mantuvo una breve relación con Irene Montero antes de que ésta se convirtiera en la pareja oficial de Pablo Iglesias y, más tarde, ministra de Igualdad. La actual pareja de Mayoral es la canaria Gara Santana que desde entonces, como es habitual en Podemos, no ha dejado de ascender en la estructura del partido.

Tras aterrizar en Madrid en 2015 de la mano de Victoria Rosell, Gara Santana se convirtió en la jefa de prensa de Irene Montero y, ya como pareja de Rafa Mayoral, se incorporó al gabinete de prensa de Podemos en el Congreso de los Diputados. En la actualidad, la web de Podemos sitúa a Santana como responsable de comunicación del partido junto a Laura Casielles y María de Vigo.