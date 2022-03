El juez Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por financiación ilegal, ha citado como testigo a la escolta de Irene Montero, Elena González, a quien la ministra de Igualdad utilizaba como recadera y chófer de la familia. Según una providencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor cita a declarar a la ex escolta el próximo día 22 de marzo a las 10:00 horas.

El magistrado también ha ordenado comunicar a la testigo dicha citación a través de la Policía Judicial y advierte que, en caso de incumplimiento, –y, por ende, de no acudir a la cita judicial– la ex escolta se enfrenta a una multa de 200 euros a 5.000 euros. Hay que recordar que el anterior instructor de la causa, el juez José María Escribano titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, ya le citó en otras ocasiones y la testigo no se presentó. Fuentes internas de los morados revelaron a OKDIARIO que la abogada de la ex escolta, Anabel Segado, había recibido presiones de Enrique Santiago, actualmente secretario de Estado para la Agenda 2030, para que Elena González no declarase en contra de Irene Montero y, por tanto, corroborase la declaración de la ex responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona.

Carmona presentó un escrito –que dio lugar a esta causa– en el que afirmó que Montero «habría estado utilizando también a una empleada del partido, Elena González, como escolta privado y como asistente personal, hasta el punto de que Montero despidió a la trabajadora cuando ésta le exigió regularizar su situación laboral, ya que no soportaba ser la recadera ni que la tratara de forma humillante».

Esta abogada, purgada junto al letrado José Manuel Calvente por investigar las irregularidades del partido morado, afirmó en dicho escrito que pidió información «sobre la contratación de esta trabajadora» el 25 de noviembre de 2019 a la gerente de Podemos, Rocío Val, y al responsable de Seguridad, Víctor Martins. «No sólo no recibí respuesta alguna a mi petición de información, sino que al cabo de una semana fui cesada en mi cargo», aseguró la letrada.

Paralelamente, Podemos compró el silencio de la escolta por 50.000 euros. Elena González había demandado al partido por «trato discriminatorio» de la actual ministra de Igualdad, pero la formación morada llegó a un acuerdo extrajudicial con la ex escolta para evitar que la ministra tuviera que ir a juicio.

‘Escoltagate’

La denunciante Carmona también afirmó que todos los miembros del partido conocían el caso porque la trabajadora denunció en varias ocasiones la situación que estaba sufriendo ante el departamento de Recursos Humanos.

La ex escolta de Irene Montero relató en un escrito ante el Juzgado Social 3 de Madrid que durante su jornada laboral, a cargo del partido morado, la pareja Iglesias-Montero le ordenaba realizar tareas como hacer compras personales, productos de parafarmacia, droguería para bebés, alimentación en supermercados, comprar y llevar la cena, comprar comida para perros, hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera, hacer de chófer de familiares invitados, hacer de transporte de envíos de familiares, tareas de gestión de obras en una de sus propiedades, tareas de mantenimiento en varias propiedades, tareas de mantenimiento de vehículos personales, labores de jardinería… entre otros.

Por todo ello, el juez cita a la ex escolta para aclarar si Montero cometió un delito de administración desleal castigado con penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.

‘Caso niñera’

El magistrado también requiere a Podemos que presente la documentación que acredite el cargo que Teresa Arévalo, la ex diputada podemita a la que la feminista Montero utilizó como niñera, ostentaba en la coalición Unidas Podemos a fecha de 20 de octubre de 2019.

El juez investiga a Irene Montero por utilizar a Arévalo como cuidadora de sus hijos mientras desempeñaba cargos de responsabilidad en la formación morada. Tras ser nombrada ministra, Montero la designó jefa adjunta de su gabinete, cargo por el que cobra 51.946 euros al año.

Arévalo está imputada en esta causa. Sin embargo, Irene Montero no ha sido llamada a declarar en el marco de estas diligencias debido a su condición de aforada.

Billetes a cargo del partido

OKDIARIO publicó el documento que demuestra que Podemos pagó con el presupuesto de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 a Arévalo para realizar la labor de cuidadora de su hija Aitana. La abogada Mónica Carmona aportó esta prueba al juez.

La factura girada a nombre de la coalición Unidas Podemos refleja la adquisición de 14 billetes a la agencia de viajes Amarae Business Travel con destino Alicante. Los miembros de la formación morada viajaron a esta ciudad valenciana el 20 de octubre de 2019 para asistir a un acto de campaña electoral de la formación podemita para las elecciones del 10-N. Tres asientos fueron ocupados por Montero, su hija Aitana y Teresa Arévalo. Tal y como demuestra el documento que reveló en exclusiva OKDIARIO, la actual ministra de Igualdad cargó a las cuentas electorales de Podemos 115 euros para adquirir el billete de ida y vuelta de la ex diputada que ejerce como niñera y 10 euros para la menor. En total Podemos desembolsó 689,80 euros por los siete billetes de ida y vuelta a Alicante.

Por este motivo, Escalonilla también solicita, en la providencia dictada el miércoles 9 de marzo, a la formación morada que determine por qué Arevalo se desplazo a dicho acto electoral.