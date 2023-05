Juan Lobato: «No soy partidario de que el Gobierno se lleve instituciones fuera de Madrid»

Juan Lobato Gandarias (Madrid, 1984) se presenta por primera vez a las elecciones autonómicas del 28 de mayo con la voluntad de mejorar el resultado que obtuvo el PSOE en los últimos comicios. Tras lograr hacerse con el control del partido, después de la debacle de hace dos años, Lobato no tiene prisa para relevar a Ayuso.

PREGUNTA.- Estamos en un lugar muy simbólico para usted, las Chozas de la Sierra. ¿Qué significa este lugar? ¿Qué significa para usted Soto del Real?

RESPUESTA.-Es mi vida. A este pueblo vine con cuatro añitos y he estado viviendo aquí toda mi vida. Aquí tengo a mi familia y he hecho toda mi trayectoria política a nivel municipal. Es un municipio del que estoy muy orgulloso y muy contento del salto que ha dado, de lo que hemos avanzado.

P.- Las encuestas dicen que Ayuso prácticamente va a sacar mayoría absoluta. Tal vez usted recupere la jefatura de la oposición. ¿Tiene prisa para ser presidente de Madrid?

R.- Soy un tipo muy tenaz y cuando veo las cosas claras voy a por ellas. Creo que Madrid tiene un potencial que hay que sacárselo. Y Ayuso no está pensando en eso, está pensando en otras cosas que todo el mundo sabe las que son. Estoy obsesionado con que Madrid puede ser un cañón absoluto. En lo único que coinciden todas las encuestas es que el único partido que sube respecto de las mismas encuestas de hace seis meses, es el PSOE. Por lo tanto, ésa es la dinámica que necesitamos. Quedan tres semanas y media para pedir a la gente que después de 28 años apueste por la regeneración y el oxígeno en Madrid.

P.- ¿A qué cree que hay que achacar la mejora de los resultados? Porque venimos de una semana en la que hemos visto tensión y polarización entre el Gobierno y la Comunidad opacando un poco el proyecto del PSOE de Madrid…

R.- Estas últimas 48 horas creo que son las que más entrevistas y presencia en medios de televisión y radio nacionales he tenido. No sé lo que puede significar opacar en este caso. Yo creo que el peor momento no fue el 4 de mayo, fue cuando asumimos la Secretaría General. La situación era todavía más complicada, el partido estaba en un momento en el que había que rehacerlo prácticamente todo. Y durante este año y pocos meses que hemos tenido hemos dado esa vuelta a la organización. Ese cambio de actitud, de ambición, de ilusión, es lo que nos está llevando a ese crecimiento que se viene viendo especialmente en estos últimos meses.

P.- Pero el 2 de Mayo Bolaños le quitó protagonismo…

R.- No lo sé. Yo creo que el protagonismo del 2 de Mayo tiene que ser de los madrileños. A mí, lo que más rabia me da de todo este lío que se ha montado, sobre todo a nivel mediático, no es que se tapen las cosas que están mal en Madrid, para que no se sepa cómo está la gestión de la economía, el empleo en Madrid que va peor que en España o la sanidad. No se ha tapado a un candidato de la oposición, se ha tapado lo positivo que había el 2 de Mayo, que se dieron unos premios a gente muy relevante de esta región. Eran los verdaderos protagonistas. Esa actitud y esa generación de conflictos, a mi juicio muy artificiales como suele pasar en Madrid, ha opacado esos elementos tan positivos que tenían ese día.

P.- ¿Y cree que sólo hay un culpable?

R.- Creo que hay un muy, muy protagonista y un muy, muy principal culpable, que es, además, un culpable ya reiterativo, porque la Comunidad de Madrid viene buscando ese conflicto, ese enfrentamiento.

P.- Se lo pregunto de otra forma. ¿Usted habría recomendado a Moncloa hacer eso? Le vi cara de sorpresa.

R.- Es que son momentos muy complicados. La actitud del Gobierno de España ha sido natural. El ministro aceptó perfectamente no hacer el homenaje a los caídos. Se aceptó un orden lógico en el que el protagonismo lo tuviera la ministra de Defensa. La representación institucional lógica, igual que en ocasiones anteriores, que ha habido también varios ministros y han podido participar con normalidad, es lo que hizo el ministro. Fue muy respetuoso, educado, mantuvo su posición y su equipo la defendió. Esos agarrones por parte del personal de protocolo de la Comunidad de Madrid creo que es algo inconcebible. No hay por donde cogerlo.

«Apostamos por vías de interlocución, igual que las que yo he intentado siempre con Ayuso»

P.- ¿Le incomoda que Moncloa polarice entre el Gobierno de España y el Gobierno de Madrid, entre Sánchez y Ayuso?

R.- Ese conflicto Moncloa no lo busca. Está reiteradamente ofreciendo colaboración y diálogo. Apostamos por vías de interlocución, igual que las que yo he intentado siempre con Ayuso, que le he mandado 24 cartas con propuestas concretas, con grandes acuerdos para Madrid que no han tenido respuesta.

P.- Usted ha sido uno de los dirigentes socialistas más críticos con la reforma del delito de malversación. ¿La Comisión Europea está enmendando ahora a Sánchez?

R.- Fui crítico con la enmienda que presentó Esquerra Republicana. Afortunadamente, se modificó y se endureció en la lucha contra la corrupción con esa nueva figura del enriquecimiento ilícito, que me parece una figura absolutamente clave para luchar contra la corrupción en este país. Ni un día menos de condena a ningún corrupto sea del PSOE, del PP o independentista catalán. Afortunadamente, el Supremo decidió que ni un día menos de condena a ningún corrupto, en este caso de los independentistas. A mí me parece bien esa directriz europea. Estoy de acuerdo con que se armonice para endurecer la lucha contra la corrupción.

P.- Ayuso decía en las últimas horas que su objetivo es tener una mayoría absoluta para derogar todas las leyes ideológicas que se han aprobado en esta legislatura en la Asamblea de Madrid.

R.- Se presenta a las elecciones para derogarse a sí misma. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Lo que hay que derogar en Madrid, después de tantos años, es esta actitud que ya parece un régimen hereditario de Esperanza Aguirre, Díaz Ayuso… el tono que hemos visto en el pasado 2 de Mayo. La gente está hasta las narices de enfrentamientos, de insultos. ¿Dónde está la coherencia de aprobar hace unos meses unas leyes que ahora ella misma dice que están mal y que quiere derogar? No lo entiendo.

«Yo presenté una reforma fiscal muy clara hace ya casi un año, en la que se produce un alivio fiscal»

P.- Hay cuestiones en las que usted ha demostrado cierta sintonía con Ayuso, como en el tema de los impuestos.

R.- ¿Buena sintonía con Ayuso? No. Quien puede tener sintonía con Ayuso son otros partidos. Yo presenté una reforma fiscal muy clara hace ya casi un año, en la que se produce un alivio fiscal a las amplias clases medias que hay en Madrid y se pide un mayor esfuerzo fiscal a los grandes patrimonios y a las grandes rentas. El 95% tienen un alivio fiscal con mi reforma fiscal y el otro 5% aporta algo más. Y esto es una reforma muy distinta a la del Partido Popular. Otra cosa es Más Madrid, por ejemplo, que ha propuesto en su programa electoral dejar la reforma fiscal de Ayuso tal y como está. Yo propongo de una forma muy clara y muy concreta subir los tramos impositivos a partir de 78.000 euros y a partir de 150.000. Si otros partidos no quieren esto, ellos verán.

P.- Se quejan mucho de la poca colaboración que hay entre administraciones. ¿Si gobierna Juan Lobato, va a mejorar esta colaboración entre el Gobierno de España y la Comunidad?

R.- Por supuesto. Gobierne quien gobierne en el resto de administraciones. Me parece esencial y lo he dicho siempre. Mi primera medida como presidente será abrir diálogo con todo el mundo y con todos los grupos que tengan representación parlamentaria. Los municipios deben ser aliados estratégicos de la Comunidad de Madrid y no enemigos como parecen hoy. Tiene que haber interlocución para temas clave como son la vivienda, el transporte y la complejidad del Cercanías. Interlocución absoluta, flexibilidad y generosidad.

P.- En clave de seguridad, las bandas latinas… ¿Cómo hay que parar eso?

R.- Hay dos vías muy claras para gestionar: la seguridad, es decir, la acción policial actuando en clave de investigación, de resolución de casos y detención de implicados y la educación y la cohesión social, el dar oportunidades, formación, proyectos de vida a muchísima gente que, por desgracia, en caso de no tener ese proyecto de vida y van por otros caminos que les llevan en algunos casos a la delincuencia. Ahí, la Comunidad tiene mucho que decir.

«No soy partidario de que ninguna institución que esté en Madrid tenga que moverse a ningún otro sitio»

P.- El PSC prometió en su día descentralizar Madrid, cocapitalizar España. ¿Usted es partidario también de llevarse el Senado a Barcelona?

R.- ¡No, yo no! No soy partidario de que ninguna institución que esté en Madrid tenga que moverse a ningún otro sitio. Todos los países tienen una capital. Eso tiene sentido y tenemos que ser conscientes del valor y el activo que supone tener una capital y vivir en la capital. Eso, de por sí, genera un volumen económico y social tremendo. Y por eso tenemos que ser generosos por entender esa capitalidad que tenemos. Pero yo no creo que tenga mucho sentido el mover órganos que hay aquí. Otra cosa son los nuevos órganos que se creen, agencias nuevas de algunos temas especializados que puedan estar en otras localidades o en otras ubicaciones de España. Igual que creo que a nivel de Comunidad de Madrid también es importante que en grandes ciudades o en comarcas que puedan ser referencia en algunos temas, en logística, en innovación, podamos tener órganos de la Comunidad de Madrid que impulsen y desarrollen esos territorios.

