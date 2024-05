Juan Carlos Girauta (Vox): «Sánchez es un bulo en sí mismo y Óscar Puente un gañán»

«Sánchez es un bulo en sí mismo y Óscar Puente un gañán, como todo el gobierno, que son, aparte de una banda, una pandilla de gañanes». Es la explícita definición que hace Juan Carlos Girauta de Pedro Sánchez y su ejecutivo en una entrevista a OKDIARIO. El candidato de Vox al Parlamento Europeo el 9J dice que Sánchez es «un jugador de riesgo, pero que pronto se partirá la crisma». Girauta cree Cataluña va a ser la tumba de Sánchez.

Juan Carlos Girauta cree que Sánchez quiere en Cataluña un tripartito con ERC y Comuns-Sumar y descarta que, por sobrevivir, le entregue, al final, la Generalitat a Puigdemont a modo de una nueva socioconvergencia. Aunque confiesa que puede estar equivocado como cuando pensó la semana pasada que Sánchez dimitiría después de haber montado «un culebrón venezolano propio de Chávez y Maduro».

Mientras tanto, lo cierto es que «el numerito sentimentaloide de telenovela cutre», como lo llama Juan Carlos Girauta, ha conseguido desviar la atención de Puigdemont y la amnistía que focalizaban la campaña catalana para impulsar el voto de Salvador Illa. Eso sí, con la inestimable colaboración de un Óscar Puente desatado

PREGUNTA.- ¿Qué le ha parecido lo de Puente con Milei?

RESPUESTA.- La respuesta de Argentina me ha parecido impecable e implacable. Fue un ataque fuera de lugar. La banda de Sánchez no se da cuenta de que son ministros del Gobierno de España. Aparte de una banda, son una auténtica pandilla de gañanes.

P.- Defina a Óscar Puente

R.- Un gañán.

P.- Urtasun también la ha liado con los toros

R.- Urtasun es un tipo con más formación, pero al servicio de la disolución de la cultura española. Lo han hecho ministro de Cultura de España para que vaya minando la cultura española. Es muy típico de los socialistas. Que un gobierno socialista, sociocomunista o woke tenga un ministro de Cultura dedicado a atacar a la propia cultura del país es lo más normal del mundo.

P.- Sánchez habla de fango y bulos. ¿Qué le sugiere?

R.- Es una paradoja divertida en alguien que ha mentido a más no poder al pueblo español. Yo no sé si Sánchez ha dicho la verdad alguna vez. Él es un bulo, una mentira en sí mismo. Una figura de plastilina que se amolda a la conveniencia del momento con el objetivo único de mantenerse en el poder. A Sánchez sobre todo le interesa la ostentación del poder más que el ejercicio del poder. Su actitud es infantil. Es un jugador de riesgo al que, de momento, le ha salido bien, pero que pronto se partirá la crisma.

P.- Pero ya lleva 6 años.

R.- El juego al que él juega no puede acabar bien. El motor de su política es el antagonismo. Él avanza en la medida en que cada vez es más agresivo con media España. Y avanza en la medida en que ataca cada vez más a otros poderes del Estado. Él cree que es el Estado, como Luis XIV, aunque posiblemente no sepa quién es. Él lo cree porque piensa que él lo vale. Porque yo lo valgo. Él es todo ostentación. Un hombre que se quiere presentar como doctor y para eso encarga una tesis que además la plagia el que se la escribe [Carlos Ocaña]. Es todo, una cadena de disparates.

P.- ¿Amenaza con asaltar el Poder Judicial para salvar a su mujer?

R.- ¿Alguien cree que eso puede acabar bien? El hecho de que para avanzar necesite atacar a otros poderes del Estado hace que, al final, vaya a chocar. Él se cree que con advertencias así gana un día, pero no piensa que dentro de cinco días o cinco meses ya provocará la carcajada y será un personaje ridículo ¿Realmente va a prohibir medios de comunicación?

P.- Mayoría parlamentaria tiene para hacerlo.

R.- Pero sabe que una democracia europea no puede prohibir medios de comunicación. Es imposible. Sería un apestado, aunque empieza a serlo ya. Y añado. Que intenté hacerme callar. Intente usted hacerme callar.

P.- ¿Por qué cuesta decir que Sánchez es dictatorial?

R.- Sánchez es un autócrata de libro. El último número sentimentaloide que ha montado, la baratura de la carta, que parece de telenovela cutre, de culebrón venezolano, es exactamente eso: un culebrón venezolano y golpista típicamente de Chávez y Maduro.

P.- Usted, ¿pensó que iba a dimitir?

R.- Sí. Confieso que me equivoqué porque pensé que si provocas esa crisis es para dimitir. Si no, todo el mundo dirá el ridículo que has hecho.

P.- Usó en la farsa a su mujer y al propio jefe del Estado

R.- Es que ha hecho el ridículo, aunque ahora quiere hacer ver que ha sido una gran jugada. La realidad es que está más débil, más ridículo y más en falso que antes, que se ha puesto en evidencia y que ha conseguido que en todo el planeta el nombre de su mujer vaya ligado a la corrupción. Él creía, como podría pasar en Venezuela o en Nicaragua, que las masas se iban a echar a la calle. Pero fueron cuatro viejos en autocar y fue un auténtico fracaso. No estuvieron ni los sindicalistas que dependen de él.

P.- Sí ha conseguido desviar el foco de la campaña catalana que estaba en Puigdemont y la amnistía e impulsar a Illa. ¿Decidirá Illa o Sánchez?

R.- Sánchez, por supuesto. Si el sistema ya es una autocracia, el PSOE es el club Sánchez. Habrá que ver a Illa pactando con ERC y el PSOE perdiendo el apoyo de Junts en el Congreso. Eso haría que Junts estuviera todavía más dispuesto a acabar con Sánchez.

P.- ¿Cree que Puigdemont lo hará?

R.- Hay una cosa que es viable y que Feijóo se podía haber ahorrado hacerla explícita. Porque las cosas que pueden pasar, si las cuentas, quizá no pasan por contarlas. Feijóo podría presentar una moción de censura contra Sánchez, votarla el PP y Vox y, de manera sorpresiva, también Junts. Esto no es una especulación mía. Tengo fuentes muy directas relacionadas con Puigdemont que afirman que están dispuestos a hacer eso. Pero claro, señor Feijoo, estas cosas no se van contando. Tienen que ser por sorpresa. Feijóo ha dicho, incluso, que está por el diálogo con Junts. Con Junts no se puede dialogar nada. Sólo hay que decirles que se entreguen en el primer juzgado de guardia. Y, luego, si en una moción de censura ellos te regalan sus votos sin esperarlo, pues bienvenidos sean.

P.- Y, después de tanto especular, ¿Sánchez no terminará apoyando a Puigdemont y sacrificando a Illa?

R.- Yo no creo que suceda. Gobernar con Junts le provocaría un enorme problema en el conjunto de España. Lo que le pide el cuerpo al PSOE es el esquema de los tripartitos. Es verdad que a Sánchez no le importa que el PSOE no gobierne en las comunidades. El objetivo es gobernar él.

P.- Por eso lo digo. Volver a la socioconvergencia para sobrevivir en Moncloa

R.- Igual me equivoco, pero yo no lo veo posible con un Puigdemont echado al monte, investigado por terrorismo y por traición.

P.- ¿Sánchez podría tentar a Junts diciéndole que elijan a otra persona y, de paso, quitarse a Puigdemont?

R.- ¿Laura Borrás? (se ríe). No creo. Sánchez está en un callejón sin salida y creo que esta jugada de Cataluña le va a salir mal. Quieren el tripartito. Le da igual si lo preside Aragonés o Illa. Sánchez lo que quiere es el refuerzo de su poder personal y le da igual sacrificar a presidentes autonómicos suyos. Lo vimos tras las elecciones de Galicia, donde el PSOE sacó un resultado miserable, pero él se mostró entusiasmado hablando del surgimiento de nuevos perfiles en los partidos de progreso. Él piensa en ser el cabecilla, el caudillo de un movimiento, más que en ser el líder de un partido concreto.

Vea aquí la entrevista completa en vídeo.