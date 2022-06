José Manuel Ortiz, padre de los niños que se llevó de España su madre Verónica Saldaña, ha concedido una entrevista a OKDIARIO donde explica por qué los menores no están todavía con él a pesar de que la Policía ya hizo su trabajo y logró localizarlos en Suiza, en la localidad de Boudry, muy cerca de la frontera francesa. Ortiz cree que su ex mujer y sus hijos llegaron hasta Suiza porque «alguien de Infancia Libre le ha asesorado».

Ortiz explica que a primeros de junio de este año la Policía le avisó de que los menores habían sido encontrados en Suiza junto a su madre, la nueva pareja de ésta y los abuelos paternos. Las autoridades suizas pusieron entonces los menores bajo tutela del Gobierno helvético, pero cuando José Manuel llegó a Suiza le dijeron que no podían devolverle a los niños porque la euroorden de búsqueda y captura contra su ex mujer Verónica no tenía validez en territorio suizo.

El juez decidió entonces devolver los niños a la madre a la espera de recibir de las autoridades españolas las órdenes ejecutorias contra Verónica Saldaña y a favor de José Manuel. La madre se llevó a los dos niños de 7 años del domicilio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2020, primero a Tarragona y luego fuera de España. Aunque tenía varios requerimientos pendientes, Saldaña nunca acudió a los juzgados y mientras tanto, todas las denuncias interpuestas contra su ex marido José Manuel se fueron archivando.

«Nos separamos en febrero de 2020. No había ningún tipo de régimen de visitas ni nada. Nos llevábamos medianamente bien. Los niños se venían conmigo fines de semana y estábamos más o menos organizados hasta el día 2 de mayo de 2020, que ese día yo acudo a la casa donde vivían los niños a pasar la tarde con ellos, tenemos una bronca y me dice que no puedo verlos», recuerda Ortiz. En agosto de 2020 Saldaña decidió llevarse a los niños a vivir a Tarragona, «yo me entero en octubre en una vista que tenemos y en ese momento metemos una denuncia por sustracción de menores, por haberlos trasladado de comunidad sin avisar», explica José Ortiz.

En diciembre de 2020 un juez de Pozuelo da un plazo de diez días hábiles a Verónica Saldaña para volver a residir en la ciudad de Madrid y si no lo hace dice que cambiará de forma inmediata la guardia y custodia de los niños y se la dará al padre. «Ella en ese momento lo que hace es recusar a este juez para poder perder todo el tiempo que puede y no obedecer la orden, pero en abril de 2021 vuelve a residir en Madrid, en casa de una amiga, durante dos meses. En ese momento la jueza la llama a declarar y ella no acude, se decide fugar», recuerda Ortiz. Es entonces, el 9 de agosto de 2021, cuando se emite la euroorden que la Justicia suiza ignora, gracias, sobre todo, a la mediación de un conocido abogado suizo Olivier Peter. «La Justicia española tampoco entiende qué está pasando», explica Ortiz.

«Luego, por otras fuentes, hemos sabido que en ese momento María Sevilla viene a buscarla a ella y a los niños a Madrid. Estamos hablando de la ex presidenta de Infancia Libre, que ha sido condenada por secuestro, y recientemente indultada por el Gobierno (…) Sé que la ha tenido acogida durante un tiempo por lo menos y la ha estado asesorando», añade José Manuel, convencido de que esta asociación le ha dado cobertura «con su red de personas que están detrás de ella y en algunos momentos ha llegado (María Sevilla) a ayudarla físicamente de trasladarla a ella, a los niños», añade.

José Manuel cree que algún familiar ayudó a Verónica a entrar en Suiza usando un sencillo truco por el que debe haber recibido la asesoría de alguien: «en la frontera suiza su coche entró y la matrícula fue captada por la cámara, pero dentro no iba ella ni los niños sino parientes, por lo que creo que ella tuvo que entrar en otro coche de ellos, en algún momento se cambiarían para eludir los controles».