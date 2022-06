La Policía localizó el pasado jueves en Suiza a los hijos de Verónica Saldaña, la mujer de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que huyó junto a los dos niños menores el 15 de julio de 2021. Desde entonces, se encuentra en busca y captura, por la desaparición de los pequeños, gemelos de 7 años. Los niños estaban al cuidado de los abuelos maternos y la madre continúa en paradero desconocido. José Manuel Ortiz, padre de los pequeños, viajó en coche desde Madrid hasta Boudry, en el cantón suizo de Neuchatel, a 14 kilómetros de la frontera con Francia el pasado domingo para «traerme a los niños», pero el abogado de la madre paralizó el proceso en un Juzgado de Berna, argumentando que el padre tiene causas abiertas en España por denuncias de la madre, algo que ahora tendrá José Manuel que demostrar que no es cierto ante la Justicia suiza y explica a OKDIARIO que «sería una locura que se los devuelvan a ella».

El padre de los dos niños, José Manuel Ortiz, explicó en declaraciones a OKDIARIO que cuando la Policía española le comunicó que sus hijos estaban en manos de las autoridades suizas no se lo pensó, «cogí el coche y me fui a recogerlos, porque yo iba a por los niños, me dijeron que en la embajada me harían un papel y cuando llegamos nos enteramos que el abogado de Verónica había paralizado el proceso, así que nos ha tocado volvernos sin ellos».

Lo que encontró la Policía suiza en Boudry fue a los padres de Verónica Saldaña cuidando de sus nietos Jorge e Izan, de siete años. Ni rastro de la madre, Verónica, que sigue en búsqueda y captura por parte e Interpol y por orden de un juzgado de Pozuelo. «Ella dejó a los niños con sus padres y se fue con por ahí con un novio nuevo que se ha echado, dejó a los niños y está haciendo su vida», añade José Manuel.

De momento se desconoce cómo «vivían cinco personas en uno de los países más caros del mundo sin ingresos», explica el padre de los menores y añade que «los niños no estaban escolarizados, ni ella reside ni trabaja allí (…)».

Los problemas de este padre de Pozuelo de Alarcón comenzaron tras su separación en 2020. Un juez prohibió a la mujer que saliera de la Comunidad de Madrid, pero el pasado verano dejó de personarse en los juzgados en los que tenía que firmar diariamente y acabó huyendo de la comunidad hasta Cataluña, según las primeras pesquisas policiales. Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón del 11 de diciembre de 2020 advertía a Verónica Saldaña de que tenía que regresar «de inmediato» para permitir que se reanudara «el contacto paterno filial».

Ahora los niños están bajo el cuidado de las autoridades suizas y Ortiz explica que «mucho mejor que con esa gente estarán, seguro». La Policía española que lleva el caso es la misma unidad que detuvo en su día a las mujeres de la asociación Infancia Libre, que apartaron a sus hijos de sus progenitores basándose en denuncias falsas. La propia María Sevilla, ex presidenta de Infancia Libre, ha admitido conocer a Verónica Saldaña pero siempre ha negado haberla prestado ayuda.

Desde SOSDesaparecidos todavía no han retirado el cartel con su búsqueda, «hasta que no tengamos confirmación oficial», ha explicado Joaquín Amills a OKDIARIO.

Por su parte, Antonio Luna, abogado de José Manuel Ortiz y de la Asociación de Hombres Maltratados, ha declarado que «los procesos y denuncias que ella puso a José Manuel siguen su ruta independiente, porque con los hombres nunca hay presunción de inocencia» y añade que «es muy positivo haber encontrado a los niños, pero este caso hay que contextualizarlo en la norma que permite indultar a personas que han cometido delitos donde hay menores afectados» y por eso han comenzado a «recoger firmas para que la legislación cambie y no se puedan indultar casos como los de María Sevilla». Antonio Luna también hace una pregunta importante: «¿cómo es posible que una madre con dos niños pequeños en búsqueda y captura llegue hasta Suiza y tenga que ser detenida por Interpol?». La respuesta está en el secreto de sumario de este caso.