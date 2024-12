José Guillén: «El proyecto ‘Murcia Ciudad Inteligente’ nos ha convertido en una referencia nacional e internacional»

Murcia es una de las ciudades más inteligentes del mundo y buena parte de culpa tiene el alcalde de la ciudad, José Ballesta, que en el pasado 2015 abanderó el proyecto ‘Murcia Ciudad Inteligente’ que hoy se ha convertido en una referencia a nivel nacional e internacional. Hoy uno de los líderes de esta propuesta es José Guillén Parra, teniente de alcalde y concejal delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que charla con OKDIARIO en el consistorio murciano en el marco del programa ‘La hora de Murcia: la ciudad de Murcia como referente digital y cultural’.

Murcia ha pasado de ser la gran desconocida a una de las ciudades pioneras del mundo gracias a su proyecto ‘Murcia Ciudad Inteligente’. Desde el pasado año 2015, la capital de la región se ha convertido en pionera en reunir todas las innovaciones tecnologías en la ciudad para ponerlas a disposición de las personas. Todo con el objetivo de implantar un modelo integrador que optimice los diferentes servicios y recursos municipales apostando por la movilidad sostenible, el medio ambiente o la calidad urbana. Por su buen hacer en esta materia se ha convertido en una referencia a nivel mundial.

«Pretendemos poner las últimas innovaciones tecnológicas al servicio de las personas. Mejorar el día a día de nuestros vecinos utilizando las últimas tecnologías y todas la sensorización de la ciudad y aplicación de esos sistemas que desde 2015 el alcalde Ballesta viene implantando dentro del proyecto Murcia Smart City que ha hecho que Murcia se un referente nacional e internacional en la ciudad inteligente», afirma a este periódico José Guillén, que también deja claro que: «Esto ha hecho que hoy por hoy los vecinos de Murcia puedan tener más y mejor información sobre sus servicios, los eventos que tiene el ayuntamiento para ellos, las gestiones que puedan hacer en el día a día sin necesidad de coger el coche o perder el tiempo en colas infinitas». «Todo pensado desde la vocación de servicio y esos principios humanistas de este equipo de Gobierno que todo lo que hace es para mejorar el día a día de las personas», dice.

Murcia, la séptima ciudad de España

A la hora de valora el proyecto de ‘Murcia Ciudad Inteligente’ hay que tener en cuenta que la capital de la región es la séptima ciudad de España con lo que ello conlleva. «Tenemos casi 1.000 kilómetros cuadrados de extensión, como ciudad somos más grandes que Madrid o Barcelona. Eso es algo que la gente no conoce. A una hora de distancia de Murcia hay ciudades tan importantes como Albacete o Almería. También hay otras ciudades cercanas que hacen sus gestiones aquí como gente de Elche, Orihuela, toda la costa levantina como Mazarrón, Torrevieja o ciudades que son hermanas como Alicante que quedan a menos de una hora. Esto hace que Murcia sea el centro del sureste español y por tanto el centro del tercer núcleo de población más importante de este país, por delante de Madrid o Barcelona», afirma.

Pese a ello, la región de Murcia sigue siendo la peor financiada de España. «Absolutamente infra pagada. Es la región peor financiada de España, además siendo el séptimo ayuntamiento de España, está al límite de la financiación de gran ciudad. Las ciudades cuando saltan de los 500.000 habitantes reciben una financiación superior y Murcia está en el límite con 480.000 censados. En Murcia residen muchos más pero no están todos empadronados por ello etamos trabajando en esa línea. Somos el Ayuntamiento peor financiado por ello y por estar en la Comunidad peor financiada», apunta.

Pregunta: Esto supone un mayor esfuerzo al a hora de gestionar.

Respuesta: Somos más de medio millón de personas los que consumen servicios aquí en Murcia, los que usan transporte público, servicios sanitarios o ensucian nuestras calles. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para estar a la altura de las exigencias y por ello hemos agudizado el ingenio. Somos tierra de gente muy dura. Como el tema del agua, somos los que mejor utilizamos cada gota de agua y siendo la región más seca del país somos referencia como huerta de Europa. Lo que hacemos es con ingenio, esfuerzo y trabajo optimizar recursos para suplir esas carencias de financiación que tenemos por falta de ayuda del Estado.

P: Aún así están en el top 10 de las mejores ciudades del mundo con ‘Murcia Ciudad Inteligente’.

R: Es un trabajo de equipo porque uno de las grandes características de esta ciudad es que es una ciudad con proyecto. Tenemos la suerte de tener un alcalde que tiene claro lo que tiene que ser la Murcia del futuro. Que ha conseguido volver a poner a Murcia en el lugar que le corresponde como séptima ciudad del país. Es muy importante trabajar sobre nuestras raíces y las alas: lo antiguo y lo nuevo. Ponemos en vigor nuestra huerta, las infraestructuras hidráulicas, la red de acequias, nuestro patrimonio cultural, nuestro basto patrimonio y lo antiguo que está en nuestras raíces, esa parte de lo antiguo que hay que potenciar. Un proyecto que destaca por encima de todo que es la puesta en valor de la fortaleza del Rey Lobo, que hoy por hoy el yacimiento arqueológico más importante de Europa por explotar.

Murcia: mezcla de lo antiguo y lo nuevo

Esa mezcla de lo antiguo y lo nuevo que mezcla Murcia y que le está haciendo liderar la carrera de las ciudades que apuestan por la tecnología para hacer más fácil la vida a la gente. «Estos proyectos están alineados con otros como la ciudad inteligente, en el que hemos conseguido instalar esas neuronas que hacen que de manera organizada podamos ver y medir el estado de los servicios públicos para mejorarlos y para informar al ciudadano de la disponibilidad de todos ellos. Esa información va personalizada para cada murciano con el late motiv en el que ha insistido nuestro alcalde: en lugar de que los ciudadanos vayan detrás de la administración, la Administración vaya detrás de los ciudadanos para darle lo que necesitasen. Es la idea que nos mueve».

P: Han estado en Tokio presentando el proyecto y sus ideas ya han llegado a Latinoamérica.

R: Hemos estado con el alcaldesa de Tokio, hay proyectos entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Tokio entre otros muchos. También lo hemos presentado en Washington o Buenos Aires. Hemos trabajado y desarrollando proyectos con estas ciudades que son una referencia mundial. Todo en base a esa vocación de servicio público. El humanismo del alcalde Ballesta no es sólo local, si no universal. Todo lo que hacemos visto de esta vocación no sólo queremos que llegue a Murcia, si no a todo el mundo. Creemos que de esa colaboración obtenemos muchos beneficios.

P: Todo con el objetivo de mejorar la vida a la gente, en Murcia y Japón.

R: Construimos desde las ideas y la idea es la de mejorar la vida de la gente o información o servicios de la gente. En cada uno de estos bloques desarrollamos nuestros proyectos y trabajamos día a día para ello. Desde el departamento de Ciudad Inteligente intentamos implementar los mejores avances tecnológicos. Al final la inteligencia artificial o los últimos avances en las web o diferentes avances que se aplique no son más que herramientas y es un fin humanista.

P: Y se va a gestionar desde el CEUS, el cerebro de la ciudad.

R: Queremos que toda la información esté coordinada desde un solo lugar y por ello está el CEUS, el Centro Único de Seguimiento de la Ciudad que es una referencia y hay pocas ciudades que tengan un único centro de control. hay podemos tener todos los datos de los determinados sensores de la ciudad, ya sea clima, transporte público, tráfico o seguridad ciudadana. Todo gestionado desde un punto y gestionado desde un plataforma que nos permite seguir creciendo en el proyecto de Ciudad Inteligente. Lo más importante no es tener los datos, si no que lo tengan los ciudadanos. Nos sirven para tomar decisiones. Son herramientas para la toma de decisiones.

P: ¿Qué papel aporta la Inteligencia artificial?

R: Son herramientas para ayudar a la gente. La IA nos ha permitido tener una gran cantidad de datos que venimos recogiendo desde 2015 nos permite estudiarlos y combinarlos de manera que podamos establecer protocolos de actuación que mejoren los servicios públicos y que optimicen el gasto público. Con un ejemplo, cuando llegamos hace unos meses de vuelta al Gobierno, estuvimos dos años en el exilio después de una injusta moción de censura, había un contrato para el pago de la luz del ayuntamiento por el que se consumían 25 millones al año. Ese gasto gracias a la aplicación de la IA nos ha permitido en varios meses implementar un nuevo sistema de facturación que nos ha ahorrado la friolera 14 millones de euros. Ahora pagamos 11 millones utilizando la información que disponemos.

La marca Murcia y el aumento del turismo

El turismo en Murcia crece mes a mes y buena parte de culpa tiene la forma que ha tenido el ayuntamiento de potenciar la marca de Murcia. «En eso tiene que ver la estrategia de ciudad del alcalde dirigida para potenciar la marca Murcia. Para ello se ha creado la oficina de grandes eventos de la ciudad con el objetivo de proyectarlos hacia fuera. Eso ha hecho que se impulse el turismo y ha contribuido a la idea de que Murcia esté de moda y la ciudad sea un hervidero», afirma la vez que deja claro que: «Es muy difícil encontrar un restaurante, un hotel para pernoctar en las fechas en auge. Se ha convertido en una referencia a nivel nacional de conciertos, acontecimientos deportivos. También está unida con esa vocación de servicio ya que lo comunicamos de una manera especial para que le llegue a la gente. La comunicación va unido y se ha multiplicado en los últimos años. Ha hecho que cada vez más ciudadanos conozcan esta oferta cada vez más desconocida».

P: Lo cierto es que Murcia está de moda.

R: Todo esto va unido a una buena comunicación y ha hecho que cada vez más ciudadanos conozcan esta oferta cada vez más desconocida. Esto ha hecho que cada vez sea más difícil encontrar un restaurante o un hotel para pernoctar en las fechas en auge. La ciudad se ha convertido en una referencia a nivel nacional de conciertos o acontecimientos deportivos. Esto se facilita porque los escenarios son nuestras plazas, los parques, los jardines, el clima que nos ayuda a poder tener esta oferta tan amplia. Hace que haya que venir varios días para disfrutar de toda la oferta. Sin duda, Murcia es una ciudad para escaparse a disfrutar. A eso ayuda el clima, la gastronomía y el talante de una gente acogedora. Todo el que viene a visitarnos se va con una experiencia única.