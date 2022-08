Un economista humilla en directo a Rubén Sánchez (FACUA): «No olvides que cobras de nuestros impuestos»

Se veía venir. Tarde o temprano, el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, iba a recibir una dosis de su propia medicina por pasarse todo el día enmerdando en las redes sociales y persiguiendo a quienes critican al Gobierno. Sólo que esta vez, fue a por lana y volvió trasquilado. El economista José Carlos Díez le paró los pies en Cuatro y le recordó que «no te olvides que cobras de nuestros impuestos».

Todo vino a cuento de una acalorada discusión en las redes sociales entre Díez y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, a cuenta de los datos de afiliación social de julio. “Sorprende que, habiendo subida la afiliación todos los meses de julio de la historia, al ministerio le salga mejor el dato corregido de estacionalidad que el original. Veremos en agosto qué sale”.

Escrivá respondió: “Lo atrevida que es la ignorancia. Como muestra el gráfico: al ser el ratio entre el factor estacional de julio y junio menor que 1 la variación de la afiliación en la serie original debe ser menor”. “Yo pensaba que esto era evidente entre los profesionales del análisis económico”, remató.

Díez replicó llamándole «trilero»: “A tus antiguos compañeros de BBVA les salen -25.000 y no tienen ningún interés político en retorcer los modelos para que digan lo que te interesa. Es más fácil creer en la santísima Trinidad que en tus análisis desde hace muchas décadas. Trilero”.

Fue en ese momento en el que apareció Rubén Sánchez, el perejil de todas las salsas en Twitter, para echarle un capote a Escrivá atacando a Díez: «Se ve que el salario de José Carlos Díez en la Universidad de Alcalá no viene de nuestros de impuestos. Y como asesor de Susana Díaz sería todo libre de ‘istas’». Díez respondió: «Cobran de nuestros impuestos y este es el respeto que nos tienen. Luchemos por un país mejor para nuestros hijos sin comunistas, fascistas y todos los istas que tantas desgracias nos han traído en nuestra historia». Y cerraba con un irónico: «Ánimo, podemos».

El Facuo queda magullado y destruido por su jeta y su sectarismo en Twitter.pic.twitter.com/qBcU3bIO2K — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) August 4, 2022

En el programa Todo es Mentira, Díez apareció para explicar el rifirrafe con Rubén Sánchez, más conocido cariñosamente con el apodo de ‘Facuo’: «El ministro Escrivá cuando estaba en el BBVA era enemigo para Sánchez, que como él mismo dijo es de extrema izquierda y comunista, y ahora que [Escrivá] está en un Gobierno de Podemos parece que es de los suyos. Pero no, es el mismo. Me faltó al respeto cuando yo dije que el BBVA no tenía ningún interés político en el dato del paro del mes de julio».

Mientras cobras de dinero público, compórtate, Rubén, y respeta a la gente como yo que te pagamos dinero de nuestros impuestos

«Lo que no voy a permitir es que los políticos se descojonen de nosotros. Y a Rubén Sánchez le pasa lo mismo, que cobra un 1,2 millones de euros para su asociación todos los años», sentenció Díez. Pero lo mejor vino cuando la presentadora le invitó a dejar un mensaje en la sección ‘Tengo un mensaje para ti’, invitación que Díez aceptó encantado: «Tú, si te quieres dedicar a ser influencer y a insultar a los que te pagamos el sueldo con nuestros impuestos, dejas FACUA, te ganas la vida como yo de autónomo y dices lo que quieras en Twitter. Mientras cobras de dinero público, compórtate, Rubén, y respeta a la gente como yo que te pagamos dinero de nuestros impuestos para mantener tu asociación. Te vendo el servicio gratuitamente sin que tengas que darme ningún servicio ni asesoramiento adicional».