Javier de Andrés, el nuevo líder del PP vasco que sabe ganar al PNV: «España es nuestra casa»

El nuevo presidente del PP vasco, Javier de Andrés Guerra (Vitoria, 1967), encarna al tecnócrata que sabe gobernar y ganar al PNV. De hecho, sendos factores en su hoja de servicio han sido determinantes para su elección este sábado en el XVI Congreso de los populares vascos celebrado en Vitoria bajo el lema Mirando al futuro (Aurrera Begira).

«Ser vasco es una forma de éxito de ser español», ha enfatizado De Andrés. «Creemos en la Euskadi que tuvo éxito, en la Euskadi trabajadora, abierta, que cree en el compromiso familiar, en el compromiso con su tierra», ha destacado. «No tenemos contradicción en querer a Euskadi como queremos a España. España es nuestra casa», ha señalado. «La gente del PP vasco tenemos corazón suficiente para querer Euskadi como queremos España», ha remachado en una intervención en castellano y frases en euskera.

Periodista de profesión, se conoce cada ángulo del partido porque empezó en él desde abajo, llevando tareas de prensa. Así, del trabajo interno pasó a ejercer como director de Comunicación en la Diputación Foral de Álava en 1999 cuando accedió al bastón de mando Ramón Rabanera (PP) gracias al apoyo del PSE y Unidad Alavesa.

Ahí fue ahormando su vertiente política hasta ser el candidato a esta Diputación en las elecciones forales de 2007, las primeras de las tres a las que se presentó como cabeza de lista (también en 2011 y 2015). Y en cada una de ellas ganó al PNV. Sin embargo, sólo pudo gobernar en la legislatura de 2011 a partir de los votos del PSE de Patxi López, que había llegado a la Lehendakaritza por el apoyo del PP.

Los pactos entre sus rivales arrebataron a De Andrés la Diputación en las otras convocatorias. Sin embargo, todavía cosecharía otra victoria más sobre los nacionalistas vascos, la que consiguió en las pasadas elecciones generales del 23 de julio como número uno del PP por Álava al Congreso, superando a la formación del lehendakari, Íñigo Urkullu, y obteniendo uno de los dos escaños del Partido Popular en esta comunidad (la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, conservó el acta por Vizcaya), hecho que supuso el aldabonazo final para ser el escogido.

Porque no sólo era el favorito de Génova para liderar esta nueva etapa tras el mandato de un Carlos Iturgaiz que ha «cosido» al partido, sino también el de la militancia, a la que se le sondeó internamente. Este sábado obtuvo el 97% de apoyo de los compromisarios. Si Rabanera fue crucial en el despegue de la carrera de Javier de Andrés, en esta ocasión ha sido Alfonso Alonso su gran valedor. El ex ministro y ex presidente del PP vasco (2015-2020) ha jugado un papel trascendental en la promoción de quien definió este sábado en Vitoria como «una persona leal, algo que es muy importante en política».

Alonso y De Andrés saben lo que es luchar mano a mano contra el brazo político de la organización terrorista ETA. Plantar cara a los totalitarios. Como hicieron, por ejemplo, el día de las elecciones forales de 2007 cuando el entonces candidato a la Diputación de Álava fue rodeado tras depositar su voto por media docena de interventores de ANV con carteles con la frase «no al pucherazo» (las listas de la marca batasuna habían sido anuladas). Sin embargo, De Andrés cogió una de esas pancartas, hizo una bola con ella y la tiró al suelo.

En diciembre de 2016, se convirtió en Delegado del Gobierno en el País Vasco con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, si bien la moción de censura puso fin a dicha responsabilidad. De Andrés se alejó entonces de la política -volviendo al campo de la comunicación- hasta ser recuperado por Alberto Núñez Feijóo para las últimas elecciones generales y ahora para la presidencia del PP vasco.

De Andrés, moderado y didáctico

Licenciado en Ciencias de la Información y máster en Hacienda y Finanzas Públicas por la Universidad del País Vasco, De Andrés -casado y con tres hijos- tiene un perfil moderado y didáctico, aboga por un «partido más autonomista», apuesta por el «autogobierno» a semejanza del PP en Galicia y tiene claro su objetivo: desenmascarar al PNV a partir del «eje izquierda-derecha», esto es, recalcar que los nacionalistas vascos comparten la «política social de Irene Montero» así como la «política económica de Pedro Sánchez».

También les responsabiliza de la pérdida de competitividad y la falta de crecimiento del País Vasco, donde la conflictividad laboral y el absentismo son dos graves problemas. Con la vista puesta en las elecciones autonómicas de la próxima primavera, De Andrés representa, como recalcó Cuca Gamarra este sábado en su elección en el XVI Congreso del PP vasco, «la única alternativa moderada de autogobierno».