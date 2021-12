«La ideología de género es una extraña asociación de marxismo cultural y dinero». Lo dice en HOY RESPONDE de OKDIARIO, entre otras muchas cosas, el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, impulsor de la plataforma cívica NEOS, presentada con gran éxito hace pocos días en Madrid y que quiere ser una alternativa cultural para la regeneración moral y política de España.

NEOS alza su voz «en defensa de la vida, la dignidad de la persona, la verdad, la libertad de expresión y educación y la libertad religiosa; en defensa de la Corona y de España como nación». NEOS nace para combatir el relativismo moral, «la moda de no creer en casi nada» y para reivindicar y recuperar la raíz cristiana de Europa y de España frente quienes tratan de vaciarla de todo ello.

Jaime Mayor Oreja dice que NEOS nace «por una necesidad»: «Cuando hay quien quiere destruir un orden social y los fundamentos crisitianos que lo sustenta por otro desorden social; cuando no tenemos gobernantes sino reinventores -como Sánchez- de la naturaleza humana, de la dignidad de la persona o de España como nación, hay que entender que ese es el problema entre los problemas».

NEOS, impulsada por referentes políticos distintos como María San Gil o el ex alcalde socialista Francisco Vázquez, «pretende movilizar -dice Mayor Oreja- a todos los que coinciden con nuestro diagnóstico de lo que está sucediendo en España». «Y lo más grave es que nos están cambiando la sociedad de arriba a abajo; desde el silencio, no desde la propaganda, sin que la gente, casi, se dé cuenta». Señala Mayor Oreja que NEOS no quiere imponer la fe cristiana al conjunto de la sociedad «pero -añade- que no pretendan que escondamos nuestras convicciones religiosas, fe y fundamentos cristianos. Si es lo más profundo que tenemos algunos de nosotros, ¿por qué lo vamos a esconder? Buscamos el encuentro con otros que no tienen exactamente nuestra misma fe, pero que coinciden en el diagnóstico de lo que está ocurriendo».

Dice Jaime Mayor Oreja que «lo que no podemos es seguir igual, mirando para otro lado sin movilizarnos, sin resistir, sólo adaptándonos a lo que hay, sólo soñando con el mal menor cuando realmente el mal menor es la consolidación del mal». Por todo ello, dice Mayor Oreja: «Hay que alzar la voz. No es posible la resignación frente a una moda dominante. Una extraña asociación de la comodidad, el marxismo cultural, el relativismo moral ha hecho que hoy haya una moda dominante que hoy crea en pocas cosas».

Frente a ello, NEOS defiende que «Europa y España deben tener unas referencias permanentes porque, si no, no habrá regeneración de Europa». Destaca el ex ministro del Interior que «despreciando la dimensión religiosa de Europa, de Occidente y de España, no habrá Europa y no habrá España». Cree Mayor Oreja que «Europa se está suicidando» y apunta también al fenómeno de la inmigración y el islamismo, cubriendo el hueco de nuestras creencias.

Inmigración y multiculturalidad

Para Mayor Oreja la multiculturalidad ha fracasado. «Pregúntele a los franceses después de cuatro generaciones de inmigrantes. La inmensa preocupación de los franceses de todo signo político por el fenómeno islamista ha creado un candidato para las presidenciales de abril. La preocupación de que Francia ya no es Francia y está perdiendo su identidad». Y añade que «el problema no es solo que haya islamistas entre nosotros; es que nosotros hemos perdido nuestras referencias permanentes. Cuando estamos vacíos y uno pierde el alma, la invasión se produce con más facilidad. Nos dicen que hay que despreciar la dimensión religiosa y que hay que hacer lo contrario de todo lo que nos ha enseñado la doctrina social de la Iglesia. Quienes defienden eso, no entienden que cuando una civilización pierde su dimensión religiosa pone en riesgo la civilización misma más que la propia religión»

Aborto, eutanasia e ideología de género

Para Mayor Oreja, la legalización y legitimación del aborto fue «el arranque de la expresión del Mal» de un proceso en fases donde se nos ha ido colando «en silencio -reitera- sin propaganda» la eutanasia y la ideología de género: «Después del aborto, el Mal se sofisticó y llegó la ideología de género, y luego se socializó el Mal con la eutanasia. Arranque, sofisticación y socialización».

El ex ministro de Aznar define la ideología de género como «una extraña asociación que se produce entre el clásico marxismo cultural -gente que quiere destruir- y el dinero, que es otro aliado en la construcción de un nuevo orden social». Mayor Oreja lamenta que la ideología de género se haya colado «en las leyes nacionales, las autonómicas, los colegios y, sobre todo, en los medios de comunicación». Para él, lo peor es la «complicidad del silencio»: «Nadie dice que está cambiando una sociedad. El silencio es su aliado. Han aprendido que los anteriores totalitarismos, el comunismo y el nacionalsocialismo, hicieron de la propaganda su instrumento y fracasaron. Por eso, ahora, tratan de hacerlo desde el silencio».

El nuevo debate

Jaime Mayor Oreja ha mostrado, a lo largo de su vida pública, una enorme capacidad para el diagnóstico, para adelantarse a situaciones futuras. Al nacionalismo vasco (y catalán) y a ETA les cogió la medida y no la ha soltado. Ahora, Mayor Oreja ve el final del actual modelo político de puro pragmatismo y spin doctors tipo Iván Redondo: «El debate en las próximas décadas en Europa se va a producir entre fundamentos -fundamentos cristianos- y relativismo. Y eso va a realinear a los partidos, las opciones políticas y las personas en torno a ese eje nuevo entre los que queremos creer y aquellos que han dejado de creer en todo o en casi todo»