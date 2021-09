La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se encuentra en Nueva York con el objetivo de promocionar Madrid en su gira por Estados Unidos. Y la primer entrevista se la ha dado a OKDIARIO en exclusiva en pleno centro de la Big Apple, en Bryan Park.

Ayuso se ha desmarcado de la política de altos impuestos a los ricos y las clases pudientes de Joe Biden: «Desde luego, la política económica actualmente de la Administración Biden es distinta a la nuestra, porque además nosotros no nos movemos en los índices de inflación y de deuda pública que tienen ellos. Nosotros lo que hacemos es una política muy clara de no tener impuestos propios, impuestos justos y necesarios para pagar servicios públicos. Claro que hay que pagar impuestos y claro que tiene que haber burocracia, pero no pueden ser excesivos».