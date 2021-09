La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se encuentra en Nueva York con el objetivo de promocionar Madrid en su gira por Estados Unidos. Y la primer entrevista se la ha dado a OKDIARIO en exclusiva en pleno centro de la Big Apple, en Bryan Park. Ayuso ha reiterado que no piensa retirar su candidatura a presidir el Partido Popular de Madrid porque «los votantes no lo entenderían». Además, ha marcado diferencias con las políticas expansionistas y de altos impuestos de Joe Biden y ha puesto en valor uno de los pilares de su agenda política como es ensanchar los lazos de unión entre la comunidad iberoamericana y Madrid.

PREGUNTA.- Presidenta, tiene la agenda absolutamente completa. Las comparaciones son odiosas, pero si lo comparamos con la agenda del presidente Sánchez, cuando vino a Estados Unidos, usted sí va a ser recibida en el Congreso de los Estados Unidos, nada menos.

RESPUESTA.- Tengo poco tiempo y necesito que sea un viaje provechoso para los intereses de los madrileños. Entonces, lo que hemos hecho es aprovechar cada minuto para vernos con todos los representantes habidos y por haber en la cultura, en la política, en la empresa. Y de esta manera, cuando volvamos, poco a poco, empezaremos a notar esos beneficios del viaje.

P.- Ha rechazado solicitar un encuentro con el presidente Joe Biden. Son políticas totalmente antagónicas…

R.- Hay que ser pragmático y como tenemos estos pocos días, lo que quiero hacer es potenciar la hispanidad y el legado de España en América. Algo que hemos dejado durante muchos años y tengo que seguir viéndome con administraciones que nos ayuden a que se conozca más y mejor el modo de vida que nos hemos dado en Madrid y con todas las personas que tienen capital que pueda invertir y traer empleo. Entonces, para mí eso es lo más importante. Es casi más que el relacionarme con la Administración, que además yo estaría encantada, pero ni se puede ni es un objetivo ahora mismo.

P.- Me gustaría saber qué opina sobre ese gran paquete económico que tiene Biden de 3,5 billones de dólares, principalmente para reforzar infraestructuras, políticas de medio ambiente, familia, sanidad y que gran parte de ese paquete se va a costear con impuestos a los ricos y a las grandes rentas y a las empresas. Son políticas, comparadas con las que hace usted en Madrid, totalmente opuestas.

R.- Desde luego, la política económica actualmente de la Administración Biden es distinta a la nuestra, porque además nosotros no nos movemos en los índices de inflación y de deuda pública que tienen ellos. Nosotros lo que hacemos es una política muy clara de no tener impuestos propios, impuestos justos y necesarios para pagar servicios públicos. Claro que hay que pagar impuestos y claro que tiene que haber burocracia, pero no pueden ser excesivos. Después, una defensa a ultranza de la empresa, de la colaboración público-privada y de la inversión, facilitando a las personas que tienen proyectos que lo hagan y se queden. Esa es la fórmula en la que hemos estado basándonos siempre, sobre todo en los últimos años. Hoy somos el primer motor económico de España y hemos recuperado todo el empleo perdido durante la pandemia. En definitiva, se está demostrando que son las políticas acertadas.

P.- Va a llegar usted con jet lag a la Convención Nacional del Partido Popular.

R.- Con jet lag llegué ayer, que no daba pie con bola. Pero bueno, vamos a ver. Sí que es verdad que es un fin de semana muy intenso. Después de una agenda tan, tan fuerte como la que vamos a tener aquí. Pero hay que estar en todas partes y todo es importante. Yo tengo claro que lo primero es la Comunidad de Madrid, que es la obligación que tengo con todos los madrileños. Pero si el fin de semana, en lugar de descansar, estoy con mis compañeros de partido, pues mejor que mejor, ya descansaré.

P.- También estuve viendo en su Instagram que colgó una foto curiosa con Pablo Casado y con José Luis Martínez-Almeida. ¿Ha habido algún acercamiento con el líder del PP?

R.- Bueno, en realidad no hemos tenido distancia. Siempre hemos sido tres personas que nos hemos comprendido que ha habido mucha complicidad entre todos y que hemos simbolizado una nueva etapa dentro de nuestra organización, una nueva generación de políticos que queremos dar lo mejor de nosotros para renovarlo, transformarlo y seguir hacia adelante. Y sí que es verdad que ahora, últimamente, con todo lo que rodea al Congreso del Partido Popular de Madrid, estamos debatiendo. Pero la amistad es muy buena y sobre todo mi relación con el alcalde, que es lo importante porque somos las dos administraciones en Madrid, y tenemos la obligación de trabajar por los nuestros, por los madrileños. Son relaciones excelentes, de gran complicidad, como digo, y los dos hemos entendido que eso está por encima incluso del propio partido.

P.- Tengo que preguntarle: ¿no piensa dar un paso atrás con su candidatura? ¿Usted sabe que se va a presentar?

R.-Yo creo que los votantes en Madrid no lo entenderían y creo que lo normal en la organización es hacerlo así. Lo más importante ya lo tengo. En realidad esto es una responsabilidad añadida, pero creo que es lo mejor para que las dos organizaciones caminen bajo la misma estrategia.