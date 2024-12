Ion Antolín fue colocado sin titulación por Cortés Elvira en la universidad de la tesis ‘fake’ de Sánchez

El nuevo secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, fue colocado sin titulación en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) que dirigía el ex dirigente socialista Rafael Cortés Elvira y en la que Pedro Sánchez matriculó su tesis doctoral, objeto de polémica por contener numerosos plagios.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de aquella etapa de Ion Antolín, el ex director de Comunicación de Ferraz mantuvo estrecha relación con Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte con el Gobierno del PSOE entre 1993 y 1996. Previamente, desde 1987 ejerció como director general de Deportes en el Ministerio de Educación y Ciencia.

Bajo mandato de éste como rector de la Universidad Camilo José Cela (2003-2012), Antolín fue «jefe de prensa» en esta institución (2008-2011); «subdirector del módulo digital» en el Máster en Dirección de Campañas Electorales (2011) y «director académico» en el Posgrado Comunicación Digital y Contenidos Multimedia (2010), según recoge su currículum publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Estas dos últimas ocupaciones las incluye Antolín en el apartado de formación académica para aparentar así una mayor preparación. Sin embargo, tal y como público OKDIARIO, el nuevo secretario de Estado de Comunicación no tiene ninguna titulación oficial, pues sólo cuenta con estudios de Comunicación por la Casa de Oficios Arsenio Revuelta (COAR), vinculada a la UGT, el sindicato hermano del PSOE, y con un Máster Business Expert en The Power Business School, conocido como The Power MBA.

Éste se trata de un programa de negocios basado en microlearning, píldoras formativas a las que puedes acceder desde cualquier dispositivo y lugar, que está centrado en la administración y dirección de empresas. Su precio es inferior a los MBA de mayor prestigio y tampoco se trata de una titulación oficial. Lo cursó entre enero de 2019 y mayo de 2021, siendo entonces gerente de Comunicación Nacional en CaixaBank (2012-2021).

Ambos estudios -los de Comunicación en la COAR y el citado máster- son enseñanzas no regladas, es decir, no están reguladas por el Ministerio de Educación ni contempladas por las leyes educativas, por lo que no tienen validez académica oficial. En cambio, sí permiten adquirir competencias técnicas y transversales, obtener certificados y acreditar horas de formación.

Junto a ello, Antolín cuela en el apartado de formación de su currículum las dos experiencias como docente/responsable en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) antes mencionadas. La de «subdirector del módulo digital» en el Máster en Dirección de Campañas Electorales (2011), y la de «director académico» en el Postgrado Comunicación Digital y Contenidos Multimedia (2010).

En el folleto del primero de estos estudios, Antolín figura en la lista de «profesores», donde es presentado como «Periodista. Experto en Comunicación Política 2.0». De esta forma, el colaborador de Sánchez habría ejercido como profesor de un máster sin tener titulación académica oficial, lo mismo que ocurriría con Begoña Gómez, esposa del actual inquilino de la Moncloa, en la Universidad Complutense de Madrid.

El propio Cortés Elvira definió así el Máster en Dirección de Campañas Electorales en 2011: «Es el primero del mercado que formará verdaderos directores de campaña, dotándoles de los conocimientos técnicos y el bagaje necesario para llevar a los líderes del futuro hasta el gobierno», afirmó el entonces rector de la UCJC tras rubricar el convenio de colaboración con Telefónica Learning Services (TLS).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su tesis ‘fake’.

La UCJC también sirvió para progresar a otros socialistas hoy de renombre. Por ejemplo, coincidiendo con la etapa de Ion Antolín en la UCJC bajo mandato de Cortés Elvira, el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, matriculó su tesis doctoral, en concreto, el 10 de febrero de 2010. Un controvertido trabajó, titulado Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), que leyó el 26 de noviembre de 2012 ante un tribunal evaluador que le otorgó una calificación de apto cum laude.

Apenas cuatro días antes, el 22 de noviembre de 2012, la UCJC informó de que Francisco Guillén Martínez había sido nombrado nuevo rector de la Universidad Camilo José Cela por la Institución Educativa SEK, en sustitución de Rafael Cortés Elvira.

No obstante, desde 2008 y hasta 2013, Pedro Sánchez fue profesor asociado de Estructura Económica e Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Camilo José Cela. La entrada de Sánchez como docente en esta institución también se produjo, como en el caso de Ion Antolín, con el socialista Rafael Cortés Elvira a los mandos.​

Antolín, que pasará ahora a cobrar más de 120.000 euros brutos al año, ha sustituido en el cargo a Francesc Vallés, que accedió a la Secretaría de Estado de Comunicación en julio de 2021. A diferencia de su sucesor, Vallés es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Derecho por la Georgetown University de Estados Unidos y Doctor en Derecho por la primera.