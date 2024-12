El nuevo secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, Ion Antolín, no tiene ninguna titulación oficial, en un caso que se asemeja al de la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, imputada por presunta corrupción en los negocios que ha llegado a definirse como licenciada -cuando no lo es- en reseñas biográficas.

Según consta en el Portal de Transparencia del Gobierno, Antolín se formó en «Comunicación Audiovisual (COAR Palencia, 1995)». En realidad, estos estudios en ningún caso fueron un título universitario oficial. Y por COAR Palencia, el alto cargo se refiere a la Casa de Oficios Arsenio Revuelta, una escuela promovida por la Unión General de Trabajadores (UGT) -sindicato hermano del PSOE- que se vio señalada por irregularidades en aquella época.

Además de esto, Antolín (Villalón de Campos, 1977) declara haber cursado un Máster Business Expert en The Power Business School, conocido como The Power MBA. Se trata de un programa de negocios basado en microlearning, píldoras formativas a las que puedes acceder desde cualquier dispositivo y lugar, que está centrado en la administración y dirección de empresas. Su precio es inferior a los MBA de mayor prestigio y tampoco se trata de una titulación oficial. Lo cursó entre enero de 2019 y mayo de 2021, siendo entonces gerente de Comunicación Nacional en CaixaBank (2012-2021).

Ambos estudios son enseñanzas no regladas, es decir, no están reguladas por el Ministerio de Educación ni contempladas por las leyes educativas, por lo que no tienen validez académica oficial. En cambio, sí permiten adquirir competencias técnicas y transversales, obtener certificados y acreditar horas de formación.

Además, Antolín cuela en el apartado de formación de su currículum dos experiencias como docente/responsable en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), donde fue «subdirector del módulo digital» en el Máster en Dirección de Campañas Electorales (2011), y «director académico» en el Postgrado Comunicación Digital y Contenidos Multimedia (2010).

En el folleto del primero de estos másteres, Antolín figura en la lista de «profesores», donde es presentado como «Periodista. Experto en Comunicación Política 2.0». De esta forma, el colaborador de Sánchez habría ejercido como profesor de un máster sin tener titulación académica oficial, lo mismo que ocurriría con Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Tal y como ha publicado OKDIARIO, la mujer del jefe del Gobierno y secretario general del PSOE presume de una supuesta «licenciatura» en Marketing por la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. Sin embargo, estos estudios sólo permitían la obtención de un diploma no universitario, no homologado y por tanto no oficial, concedido por una entidad privada que no consiguió la convalidación.

De este modo, Gómez llegó a ser la única docente sin doctorado ni tesina entre el medio centenar de directores de cátedras extraordinarias que había en la Complutense el año pasado. La UCM decidió no renovar su cátedra en Transformación Social Competitiva (TSC) para el presente curso en plena investigación contra la mujer del presidente del Gobierno.

Precisamente, Ion Antolín acompañó a Begoña Gómez en estos meses en sus citaciones en sede judicial y en la Asamblea de Madrid pese a que la esposa del jefe del Ejecutivo no ocupa ningún cargo orgánico dentro de las filas del PSOE.

De esta circunstancia reveladora, captada y publicada en exclusiva por OKDIARIO, se ha hecho eco el Partido Popular. El pasado 3 de diciembre, al anunciarse su nombramiento en Consejo de Ministros, el principal partido de la oposición reaccionó así al ascenso de Antolín: «Julio: el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, acompaña a Begoña Gómez a declarar a Plaza de Castilla. Noviembre: acompaña a Begoña Gómez a declarar a la Comisión de la Asamblea de Madrid. Diciembre: es nombrado secretario de Estado de Comunicación. Moncloa premia a sus héroes», escribieron los populares en redes sociales.

Julio: el DirCom del PSOE, Ion Antolín, acompaña a Begoña Gómez a declarar a Plaza de Castilla. Noviembre: acompaña a Begoña Gómez a declarar a la Comisión de la Asamblea de Madrid. Diciembre: es nombrado Secretario de Estado de Comunicación. Moncloa premia a sus héroes. pic.twitter.com/gjK0pb9psl — Partido Popular (@ppopular) December 3, 2024

El PP acompañó esta reflexión de dos grabaciones publicadas por OKDIARIO sobre la presencia de Antolín en la citación de Begoña Gómez el pasado 5 de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, y el pasado 13 de noviembre ante la Asamblea de Madrid, donde la imputada se acogió a su derecho a no declarar.

El ex director de Comunicación de los socialistas trasladó entonces a la prensa que se encontraba en Plaza de Castilla para dar «apoyo» al abogado de Begoña Gómez, el ex diputado del PSOE y ex ministro del Interior Antonio Camacho.

En el apartado de experiencia profesional de su currículum oficial, Antolín indica que ha sido gerente de Comunicación Nacional en CaixaBank (2012-2021); director de Comunicación Externa en Banca Cívica (2011- 2012); jefe de Prensa en Universidad Camilo José Cela (2008-2011); reportero gráfico en Antena 3 Noticias (2007); subdirector del diario digital Uribe Kosta Digitala (Guecho, Vizcaya) (2001-2006); asesor de comunicación institucional para ayuntamientos en Vizcaya (2001-2006); columnista en El Plural, Diario Palentino, Estrella Digital y Madridiario, y articulista en El Norte de Castilla. Desde agosto de 2022 hasta el pasado 3 de diciembre fue el director de Comunicación del PSOE.

Antolín ha sustituido ahora en el cargo a Francesc Vallés, que accedió a la Secretaría de Estado de Comunicación en julio de 2021. A diferencia de su sucesor, Vallés es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Derecho por la Georgetown University de Estados Unidos y Doctor en Derecho por la primera.

A las órdenes de Vallés estuvo Antolín como asesor en el Gabinete del secretario de Estado de Comunicación entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Y desde esta última fecha hasta agosto de 2022 fue director general de Coordinación Informativa en dicha Secretaría. La persona que ostenta ahora este puesto es Laura Caldito, quien -también a diferencia de Antolín- es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Antolín pasará ahora a percibir un salario muy similar al que tuvo Vallés en el año 2023, que ascendió a 126.905 euros brutos, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE).