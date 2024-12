Ion Antolín (Villalón de Campos, 1977), el hombre del PSOE al que Pedro Sánchez ha confiado la Secretaría de Estado relacionada con el cuarto poder, cursó sus principales estudios de Comunicación en una escuela de oficios de Palencia impulsada por la UGT que se vio señalada por irregularidades en aquella época.

En su curriculum oficial publicado en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, Antolín afirma que se formó en «Comunicación Audiovisual (COAR Palencia, 1995)». Realmente, estos estudios en ningún caso fueron un título universitario oficial. Lo que el alto cargo llama COAR Palencia es la Casa de Oficios Arsenio Revuelta, una escuela promovida por la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato hermano del PSOE.

El noviembre de 2015 -mismo año que cita Ion Antolín sobre su formación-, el entonces secretario provincial de UGT Palencia, Javier Donis, y toda su Ejecutiva presentaron su dimisión por la cesión irregular de varios locales, así como medios técnicos a varias empresas, recogió el diario El País.

Y es que Televisión Palencia estaba utilizando de forma irregular los estudios del local, de titularidad pública, de la Casa de Oficios Arsenio Revuelta (COAR), donde estudió Antolín, además de material técnico de informática y vídeo «adquiridos con fondos del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y otras subvenciones del Estado», detalló el rotativo.

Por su parte, el periódico editado por el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT), del mismo nombre, recogió así lo ocurrido en su número 193: «El secretario provincial de UGT en Palencia, Javier Donis, y toda la ejecutiva han sido obligados a dimitir como consecuencia de la cesión irregular de locales del Patrimonio Acumulado (en el edificio de la AISS) a empresas privadas», contó la publicación cenetista.

«Las empresas beneficiarias de dicha cesión son SeriMultimedia y Televisión Palencia. La primera se abrió después de que el INEM subvencionara a la Casa de Oficios Arsenio Revuelta (de UGT) con 397 millones de pesetas y directamente al propio sindicato con 260 millones para poner en marcha un proyecto sobre información del Camino de Santiago», relató el periódico de la CNT.

«Asimismo, el Ministerio de Trabajo concedió a UGT otros 17,5 millones para crear una oficina de servicios integrados del camino del mismo santo. Pues bien, pasados ya seis años desde la primera subvención, esos proyectos ni siquiera han empezado a llevarse a cabo, y los más de 600 millones no se sabe a dónde han ido a parar», denunció el sindicato anarquista.

«A pesar de todos los pesares, el comité ejecutivo de UGT defiende la honorabilidad de Donis, -incluso, en un principio ,llegó a no aceptar su dimisión- y le ha pedido que siga vinculado al sindicato. ¿No nos suena todo esto? Su queridísimo papá PSOE ya ha actuado de igual modo con algunos de sus ex militantes que actualmente se encuentran en la cárcel», remató la publicación de la CNT.

No regladas

Además de este pase por la COAR, Antolín declara haber cursado un Máster Business Expert en The Power Business School, conocido como The Power MBA. Se trata de un programa de negocios basado en microlearning, píldoras formativas a las que puedes acceder desde cualquier dispositivo y lugar, que está centrado en la administración y dirección de empresas. Su precio es inferior a los MBA de mayor prestigio y tampoco se trata de una titulación oficial. Lo cursó entre enero de 2019 y mayo de 2021, siendo entonces Gerente de Comunicación Nacional en CaixaBank (2012-2021).

Tanto los estudios de la COAR como el citado máster son enseñanzas no regladas, es decir, no están reguladas por el Ministerio de Educación ni contempladas por las leyes educativas, por lo que no tienen validez académica oficial. En cambio, sí permiten adquirir competencias técnicas y transversales, obtener certificados y acreditar horas de formación.

Además, Ion Antolín, que no posee, por tanto, ninguna titulación oficial, cuela en el apartado de formación de su currículum dos experiencias como docente/responsable en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), donde fue «subdirector del módulo digital» en el Máster en Dirección de Campañas Electorales (2011), y «director académico» en el Postgrado Comunicación Digital y Contenidos Multimedia (2010).

En el folleto del primero de estos másteres, Antolín figura en la lista de «profesores», donde es presentado como «Periodista. Experto en Comunicación Política 2.0». De esta forma, el colaborador de Sánchez habría ejercido como profesor de un máster sin tener titulación académica oficial, lo mismo que ocurriría con Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Precisamente, Ion Antolín acompañó en los últimos meses a Begoña Gómez, imputada por presunta corrupción en los negocios, en sus citaciones ante la Justicia y la Asamblea de Madrid, como reveló OKDIARIO con grabaciones en exclusiva. Y ello, pese a que la mujer del presidente del Gobierno -que también carece de titulación oficial- no ostenta ningún cargo orgánico dentro del PSOE. Antolín esgrimió que él estaba haciendo tareas de «apoyo» al abogado de la investigada, el ex ministro socialista Antonio Camacho.