El inventor del nuevo ‘bulo del culo’ jaleado por Mónica García y Errejón da charlas con Más Madrid

Tristemente célebre fue el episodio que sucedió en septiembre de 2021 cuando un joven se inventó una agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña y que tuvo a toda la izquierda, desde el ministro Marlaska hasta el último concejal podemita, alimentando un relato de ficción que acabó siendo conocido como el bulo del culo. Esta Navidad, la extrema izquierda, inmune al desaliento, ha vuelto a caer en la misma trampa, jaleando una supuesta agresión denunciada por un joven en las redes cuya realidad ha vuelto a demostrarse bien distinta. Un joven que ha resultado ser un activo militante de Más Madrid.

La historia la ha protagonizado Asier Delgado, quien se define a sí mismo como «profesor de orientación educativa especializado en políticas educativas, atención a la diversidad e innovación educativa [sic]». Esta persona aseguró durante la Nochebuena que había sufrido «un ataque claro de homofobia de la seguridad de la discoteca Velvet por el hecho de estar besándome con dos chicos y negarme a abrochar la camisa», y añadía que «lo peor de todo ha sido la atención de la Policía local, nacional y el Samur, horror».

Rápidamente, desde Más Madrid se difundió esa historia. Los líderes del partido de extrema izquierda reaccionaron con inusitada rapidez ante este relato brindando su decidido apoyo a este ataque tanto al local nocturno como a la Policía y los sanitarios. Íñigo Errejón subrayó: «Qué horror, Asier, qué horror que esto siga ocurriendo». La líder de la formación en la Comunidad de Madrid, Mónica García, le brindó su apoyo: «Lo siento mucho. Te mando un beso y un abrazo muy fuertes». Y la portavoz del mismo partido en el Ayuntamiento de la capital, Risa Maestre, añadió: «Qué horror. Lo siento muchísimo, te mando un beso enorme». Los líderes de Más

El problema: la historia tenía truco. Tal y como ha trascendido, el supuesto agredido no sólo no fue tal sino que habría sido él mismo quien desató las hostilidades contra la seguridad del local cuando fue interpelado para que «se pusiera la camisa». Según un testigo y trabajador de la discoteca Velvet que ha sido difundido a través de las redes sociales, «un camarero se dirigió a ellos en reiteradas ocasiones diciéndoles que no podían estar así».

¡EXCLUSIVA! Testimonio de @HuguiBoss (trabajador y testigo de la discoteca) sobre el nuevo #Bulodelacamiseta protagonizado por Asier. pic.twitter.com/Xy9ViIqrPq — Santos (@dsantosfacher) December 25, 2022

Según cuenta este testigo, cuyo relato se puede escuchar, fue el falso agredido quien dio «el primer empujón. Como no quería colaborar, mi compañero le hace una especie de llave y lo saca fuera mientras intentaba forcejear». Añade que «cuando cerró la discoteca, sus amigos se me acercaron a decirme que le perdonase, que iba hasta arriba de agua con misterio y de vamos a llamarlo césped recién cortado».

Resulta que la rapidez con la que desde Más Madrid se ha salido a apoyar a esta persona radica en que el propio Asier Delgado es un activo militante de Más Madrid que participa en charlas sobre «salud mental» organizadas por el propio partido, tal y como el mismo publicita. En este cartel, se le presenta como «militante del sectorial de educación de Más Madrid».