Seiscientas pistolas eléctricas llamadas táser están almacenadas desde el pasado mes de octubre en un almacén de la Dirección General de la Policía (DGP) a la espera de que los agentes reciban formación sobre su uso. Este fin de semana media docena de policías han resultado heridos en Zaragoza y Córdoba en altercados y disturbios ciudadanos que podrían haberse resuelto sin que los policías hubiesen resultado heridos de haber dispuesto de estas pistolas táser.

Otros cuerpos policiales de España, como Mossos d’Esquadra y Ertzaintza ya disponen sin problema de estos medios eléctricos de control, pero “nadie ha formado en el uso de los dispositivos a los policías que más lo necesitan. Sólo en las últimas 48 horas, media docena de policías han resultado heridos en Zaragoza y Córdoba durante altercados que se podrían haber resuelto con mucha menos violencia si los agentes hubieran dispuesto de las táser”, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Era octubre de 2020 cuando la DGP anunció a bombo y platillo la compra y reparto inmediato de los primeros cientos de dispositivos eléctricos de control, las llamadas pistolas táser. “Entonces, la DGP se vanagloriaba de que en noviembre de 2020 se formarían a 66 agentes para que desempeñaran las tareas de instructores al objeto de distribuir cuanto antes los dispositivos”. Han pasado 15 meses, las táser siguen cogiendo polvo en un almacén y no se ha formado en el uso del nuevo armamento a los policías de Seguridad Ciudadana que son los que más lo necesitan”, añaden desde el SUP.

La DGP achaca el retraso en la entrega de las pistolas a un problema con la Ley de Protección de Datos al disponer las pistolas de cámaras inteligentes que graban cuando se usa el arma. Sin embargo, desde las organizaciones profesionales de la Policía se ha explicado insistentemente que “los policías no tenemos nada que ocultar, aprobamos esa medida”.

Por eso desde el SUP exigen que “el Ministerio del Interior debe entregar de inmediato los dispositivos eléctricos a los policías nacionales que lo necesitan, o explicar si es cierto que el retraso en la entrega de los dispositivos tiene un trasfondo político relacionado con el rechazo de sus socios de Gobierno a cualquier mejora para la Policía Nacional”.

El retraso en la entrega de estos dispositivos causa extrañeza en los agentes de Policía, ya que otros cuerpos autonómicos como Mossos y Ertzaintza usan desde hace tiempo las táser con éxito, como alternativa al empleo de armas de fuego en situaciones con riesgo evidente para policías, infractores y ciudadanos.

Por todo esto, “denunciamos la discriminación y el desamparo que sufre la Policía Nacional a manos de quienes precisamente deben velar por el bienestar de los policías, y volvemos a insistir en que se distribuyan de forma inmediata los cientos de dispositivos eléctricos que el Ministerio del Interior compró para la Policía Nacional. La DGP debe poner todos los medios a su alcance para formar a los policías de Seguridad Ciudadana en el uso de las táser. La integridad de los policías no puede verse en peligro por no disponer de los medios que ya estaban adquiridos”, añaden desde el SUP.