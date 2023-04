Inda: «En Zarzuela no sabían que el emérito iba a venir a España; no ha hablado con su hijo»

Juan Carlos I planea volver a visitar España y alojarse en Sangenjo entre el 19 y el 23 de abril. Un viaje del que Zarzuela no tenía constancia porque el emérito no ha hablado con su hijo. Así lo ha trasladado Eduardo Inda en una de sus intervenciones en El Programa de Ana Rosa. «En Zarzuela no sabían que iba a venir, están que se suben por las paredes porque cada vez que el Borbón entra en escena, se carga el prestigio que han recuperado don Felipe y doña Letizia para la institución», ha señalado al respecto.

El director de OKDIARIO también ha instado a Juan Carlos I a quedarse en Abu Dabi y «no venir a España ni para felicitar las fiestas, si aprecia a su hijo y la continuidad dinástica».

Por otro lado, ha sostenido que «no ha hablado con el hijo» y que «es como un niño malcriado de 10 años con 85» y ha recordado que «es una burrada que tenga cuentas en paraísos fiscales, un patrimonio ingente» y, aún así, «se presente en España».