La izquierda clama por la dimisión de Boris Johnson tras el vídeo de la «fiesta» del Covid en Downing Street en las Navidades del 2020 mientras casi todo Reino Unido estaba confinado bajo severas restricciones. Lo que es sorprendente es el doble rasero de aquellos que piden la cabeza de Johnson mientras en España, como ha señalado este jueves Eduardo Inda en Telecinco, la socialista balear Francina Armengol fue pillada «de copazas» a las 2 de la madrugada saltándose sus propias normas y «aquí ni Dios dijo nada».

En El Programa de Ana Rosa, Inda recordó cómo la izquierda ahora pide la dimisión de Johnson pero evitó exigir la dimisión de Armengol tras ser cazada de madrugada el 7 de octubre de 2020 en un bar de copas sancionado por incumplir las medidas que ella misma había implantado con puño de hierro en Baleares.

Tanto es así que la Policía local tuvo que acudir al lugar y precintar el establecimiento. La normativa entonces vigente obligaba a cerrar todo el ocio nocturno en Baleares antes de la una de la madrugada. «Le pillaron de madrugada pero a ti te parece bien», le dijo Inda a Rodolfo Irago, ex jefe de prensa del PSOE, quien defendió como era previsible que «Armengol no debería dimitir» por aquel hecho. Inda no podía contener la risa.

El escándalo ya se ha llevado por delante a la asesora de Johnson, Allegra Stratton, tras conocerse un vídeo filtrado al canal ITV en el que la entonces jefa de prensa de Johnson afirma, bromeando: «Esta fiesta ficticia fue una reunión de negocios y no hubo distancia social». Acabó dimitiendo entre lágrimas.

This shows Allegra Stratton, Boris Johnson’s Press Sec at the time, joking about their Xmas party on 18th December last year.

She’s literally laughing about partying at a time when the Tories stopped the public from visiting dying relatives in hospital.

pic.twitter.com/ajCxAkW2My

— Derek Watson (@derekwatson89) December 7, 2021