La imputada Borràs se da un baño de masas con los manifestantes que insultan a las víctimas del 17-A

La ex presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs -imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)- se ha acercado a saludar efusivamente al grupo de independentistas que, este miércoles, han boicoteado el homenaje a las víctimas de los atentados de La Rambla y Cambrils que ha tenido lugar con motivo del quinto aniversario del 17-A. Al grito de «¡España es un Estado asesino; queremos la verdad, hipócritas!» y con abucheos a los dirigentes allí presentes, estos manifestantes han llegado a romper el minuto de silencio.

Los congregados han recibido a la dirigente separatista a gritos de «¡Presidenta, presidenta!», y entre aplausos y vítores. Borràs ha participado también este mediodía en una concentración ante la sede de la Unión Europea para pedir «la verdad» sobre los atentados, insinuando que el Estado está detrás del ataque.

Esta concentración separatista ha empañado el recuerdo por las víctimas organizado por el Ayuntamiento de Barcelona cuando se cumplen cinco años de los atentados. Los manifestantes han llegado a llamar «asesinos» a los representantes de la Guardia Civil presentes en el acto.

En el homenaje han participado víctimas, familiares y representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés; la alcaldesa, Ada Colau; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El acto apenas ha durado 15 minutos, sin intervenciones por parte de los representantes políticos. Tan sólo la escritora Fàtima Sabeh ha leído un poema. Ha finalizado con un minuto de silencio acompañado de música y una ofrenda floral y las víctimas y familiares han depositado claveles blancos sobre el Pla de l’Os, donde el 17 de agosto se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo.

El separatismo siempre ha tratado de criminalizar al Estado y al CNI de los atentados. El prófugo Carles Puigdemont también ha aprovechado el quinto aniversario de los atentados para pedir que se sepa «la verdad». «No es justo ni es humano negar a las víctimas el derecho a saber. Y es la mejor manera de aclarar dudas y responsabilidades», ha señalado el ex presidente catalán.

En un mensaje en su perfil social, Borràs ha alentado de nuevo la teoría de la conspiración: «El 17-A de2017 el terror se hizo presente en Barcelona y en Cambrils. Un año más, acompañamos a las víctimas y a todo el que reclama saber la verdad. Mientras, todavía hay quien impide saber qué pasó. Todo el reconocimiento a los servicios de Emergencias y policiales por su labor».

El #17A de 2017 el terror es va fer present a BCN i a Cambrils. Un any més, acompanyem les víctimes i tothom qui reclama saber la veritat. Mentrestant, encara hi qui impedeix saber que va passar. Tot el reconeixement als serveis d’emergències i policials per la seva tasca. pic.twitter.com/zshUYSYhLG

— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 17, 2022