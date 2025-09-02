Illa visita a Puigdemont en Bruselas por orden de Sánchez para suplicarle que dé oxígeno a la legislatura

El presidente socialista de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el líder de Junts y fugado de la justicia, Carles Puigdemont, en la sede del Govern en Bruselas (Bélgica). El jefe de filas del PSC tomó esta decisión después de que el ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero mediara con una delegación de los neoconvergentes en Suiza, tal y como desveló OKDIARIO.

Illa cumple así un deseo del independentista, que lleva un año, desde que el socialista fue investido, reclamando un encuentro con el presidente de la Generalitat. Ambos dirigentes se han estrechado la mano delante de las decenas de medios que se han agolpado a las puertas de la delegación catalana en la capital belga.

El jefe de filas del PSC enmarcó la cita, celebrada en una sala sin banderas, en la voluntad de «mandar un mensaje» de diálogo. «Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso», señaló al respecto.

Asimismo, afirmó que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se le ha aplicado la Ley de Amnistía, y concretó que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont aceptó.

Este anuncio llegó tras conocerse que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, se desplazó el pasado jueves a Suiza para mantener un encuentro clave con la cúpula de Junts, en un intento desesperado por salvar los apoyos parlamentarios del partido independentista al Gobierno de Pedro Sánchez.

En esa reunión, además del ex jefe del Gobierno, también estuvo presente Juanfran Serrano, ex mano derecha de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ahora en prisión provisional como presunto cabecilla de una trama corrupta. El que fuera número tres de los socialistas era el encargado de negociar con los independentistas en el extranjero hasta que le salpicó la investigación judicial.

El encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont ha comenzado este martes en torno a las 16:20 horas y el presidente catalán ha llegado a la sede de la Delegación del Govern una hora antes, mientras que Puigdemont lo ha hecho a las 16:05 horas. La cita es a puerta cerrada y no se esperan declaraciones oficiales ante los medios por parte de ninguna de las dos partes.

La hemeroteca retrata a Illa

Illa se reúne este martes con Puigdemont, si bien la hemeroteca ha retratado al actual presidente de la Generalitat, quien en el pasado criticó públicamente a Quim Torra por sus encuentros con el líder de Junts.

«Señor Torra, comienza el curso político yendo a visitar a Puigdemont, y por tanto poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña», le castigó, en unas declaraciones que ahora salen a la luz para retratar a Illa. «Lo que hace no es gobernar, sino ir a pedir instrucciones, a recibir instrucciones del señor Puigdemont, una persona que se ha marchado de Cataluña, que ha huido de Cataluña», le dedicó el líder del PSOE catalán a Quim Torra, del que aseguró que estaba «subordinado» a Carles Puigdemont.

Sobre la amnistía, Salvador Illa cerró entonces taxativamente la puerta a esta posibilidad. «Ni amnistía ni nada de eso, lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso», comentó en el mencionado discurso, en el que pidió ser «un poquito más claro» sobre este asunto. «Si alguien se le ocurriese volverlo a hacer volvería a actuar el Estado de derecho y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de derecho», sentenció.