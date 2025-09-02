Vox denuncia la «humillación» de Illa ante Puigdemont: «Sánchez envía a su lacayo a recibir órdenes»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de «humillación nacional liderada por Sánchez» el encuentro entre Salvador Illa y el prófugo de la justicia Carles Puigdemont en Bruselas. Una cita que, según el dirigente de la formación conservadora, «debería haberse celebrado en Soto del Real», en clara referencia a que el expresidente catalán tendría que estar entre rejas por sus delitos contra la democracia española.

Para Garriga, esta reunión confirma que «empezamos el curso mucho peor que el curso político anterior», y ha recordado que Salvador Illa criticó a Torra por hacer lo mismo «por ir a rendir pleitesía a Puigdemont». Una estrategia sanchista que corrobora la conversión de las instituciones democráticas en correa de transmisión para los intereses independentistas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Garriga ha señalado que mientras Illa mantiene reuniones con Puigdemont, Cataluña padece una grave crisis que el Gobierno autonómico se niega a abordar y que los problemas reales de los catalanes quedan relegados a un segundo plano ante las exigencias del separatismo.

La situación que muestra Vox es dramática: crisis de inseguridad galopante, islamización creciente de barrios y ciudades, listas de espera sanitarias que provocaron más de 2.000 muertes el pasado año, y un sistema educativo en ruinas.

Especialmente grave para el dirigente de Vox es el riesgo de yihadismo que padece Cataluña. «Nuestros barrios y ciudades están cambiando, y cada día se parecen más a Argelia o Marruecos por culpa de las políticas del bipartidismo», ha dicho Garriga.

Ante esta situación insostenible, Vox ha planteado una serie de exigencias al gobierno regional:

Comparecencia parlamentaria de Illa para explicar el contenido y los objetivos de su reunión con Puigdemont.

Tres debates monográficos urgentes sobre la creciente inseguridad, la islamización de Cataluña y las dramáticas listas de espera sanitarias.

Además, Garriga ha reclamado «recortar en gasto político superfluo y destinarlo a las verdaderas urgencias del conjunto de los catalanes», una propuesta de sentido común que contrasta con el despilfarro habitual de las administraciones socialistas y separatistas.

El secretario general de Vox ha defendido que los españoles «no están condenados a elegir entre la mafia del PSOE o la estafa política del Partido Popular, sino que tienen la verdadera alternativa, que es Vox, que está dispuesta a cambiar las políticas en materia de seguridad y garantizar la prosperidad, la libertad de todos los españoles». También ha dicho que los catalanes que no están condenados a elegir entre «un prófugo de la justicia o un lacayo del separatismo».