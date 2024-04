Illa en el Senado: «Koldo me dijo que la compra había funcionado en su ministerio, no sospeché nada»

El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación de la trama Koldo en el Senado, donde ha desvelado cómo fue su reunión con el ex asesor de José Luis Ábalos en Transportes y enlace de los conseguidores con el Ejecutivo. «Koldo me dijo que la compra había funcionado en su ministerio, no sospeché nada», ha manifestado Illa sobre aquel encuentro en el Ministerio.

«Se presentó (por Koldo García) sin cita previa. Por eso le vi, porque no es normal que un asesor de un ministro se presente sin cita previa. Hice lo que hacía en estos casos, le dirigí a los técnicos y no se compró nada», ha remarcado Illa, volviendo a sostener -como hizo el lunes en el Congreso- que nadie compró a la UTE de la trama pese a que sí resultó seleccionada por su Ministerio como «proveedora» oficial.

«Vi a una persona (por Koldo García) que dice que hay una empresa que ha suministrado material a su ministerio (por Transportes) y que ha funcionado y que ‘qué tiene que hacer para concurrir al acuerdo marco’, no le di… le di la importancia que tiene; ‘hay un procedimiento, sigue el procedimiento, vas a los técnicos’; y le remití a mi gabinete para que le indicara lo que tenía que hacer», ha relatado Illa.

«Era un asesor de un ministro con el que trabaja habitualmente como responsables de Organización y teníamos buena relación, y lo zanjé y punto. No le di más vuelta, no vi nada que me llevara a sospechar nada», ha asegurado, afirmando que la reunión duró «unos minutos».

En este contexto, Illa ha dicho que no recordaba la fecha de su reunión con Koldo, apuntando que cree que se produjo en «septiembre» de 2020. Después, el ex asesor de Ábalos y chófer de Pedro Sánchez años atrás en las primarias del PSOE mantuvo después varias reuniones con el que era jefe de gabinete del ministro de Sanidad, Víctor Francos, como reconoció éste mismo el pasado lunes en la Cámara Alta.

Asimismo, a preguntas de la senadora de UPN María Caballero, Salvador Illa ha manifestado que el entonces ministro Ábalos, jefe de Koldo García, nunca le dijo que éste iría a verle al Ministerio. «No me dijo nada», ha señalado sobre Ábalos.

Respecto a la selección de la firma de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, como «proveedora» del acuerdo marco de Sanidad (megacontrato de 2.578 millones de euros) para que las comunidades le compraran material sanitario. Finalmente, ninguna comunidad recurrió a la UTE formada por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y Ferrovial Servicios SA pese ser habilitada para el suministro de mascarillas por importe de 233 millones de euros. El Gobierno centralizó las compras de material sanitario para agilizar los suministros en un contexto de emergencia, desabastecimiento y precios disparados.

Illa ha dicho que empresas cumplían «con los requisitos de capacidad y solvencia» y que la adjudicación de los lotes 8 y 9 (de un total de 11) del megacontrato «no suponía ningún compromiso de compra».

«Esta empresa (por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL) no contrató nada con el ministerio La UTE cumplía los requisitos que se hicieron púbicos el 4 de agosto. Si esta UTE no hubiese sido habilitada cumpliendo los requisitos habría tenido el derecho de ir a los tribunales para que se le habilitara», ha señalado Illa. «Era un acto debido habilitarla», ha sostenido.

Fianza de 57.228 €

Sin embargo, OKDIARIO ha publicado este miércoles que Salvador Illa, aceptó a la trama Koldo como «proveedores» del Gobierno de Pedro Sánchez para el suministro de material anti-Covid en 2020 tras depositar una garantía de 57.228 euros. Según figura en el expediente público, por el lote 8 la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL tuvo que abonar una «garantía definitiva» de 37.293,90 euros constituida con fecha de 12 de noviembre de 2020, mientras que por el lote 9 el importe de esta fianza alcanzó los 19.934,18 euros, con la misma fecha de registro. En total, 57.228,08 euros.

La empresa de la trama, que resultó adjudicataria de esos dos lotes de suministro de mascarillas FFP2 y FFP3 por importe de 233 millones (incluidos en el megacontrato de 2.500 millones), finalmente no materializó ninguna operación de venta con ninguna comunidad autonómica. Ninguna región recurrió a estos proveedores. Por ello, al no haberse dado cumplimiento al objeto de la adjudicación, el Gobierno debió devolver la fianza a la UTE (los importes que Ferrovial Servicios SA depositó fueron 38.816,10 euros por el lote 8 y 20.747,82 por el lote 9, esto es, 59.563 euros en total). Las mascarillas costaron primero 1,13 euros la unidad y luego se rebajaron a 90 céntimos, si bien otras empresas las ofrecían por la mitad.