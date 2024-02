Iglesias miente: los jueces siguen bajando penas por el ‘sí es sí’ pese a que Montero ya no es ministra

Pablo Iglesias asegura que «desde que Irene Montero no es ministra, los jueces conservadores ya no sueltan violadores con la ley del sólo sí es sí, qué cosas». Sin embargo, no es así. OKDIARIO desvela cuatro nuevas sentencias de los últimos días en las que se reducen las penas de cárcel a agresores sexuales por la ley que impulsó Podemos y el PSOE. Los abusadores sexuales siguen viendo cómo saldrán antes de prisión gracias a la reforma legal. La avalancha de revisiones no cesa y, aunque las estadísticas oficiales no se actualizan desde noviembre, los magistrados siguen analizando casos manteniendo su criterio. Tanto el Tribunal Supremo como otros juzgados, en una buena parte de los casos, siguen estimando recursos de revisión y, tras considerar que la ley de 2020 es más beneficiosa para esos reos, se borran meses de estancia entre rejas.

Como muestra, el Supremo ha rebajado este 11 de enero de 2024 de ocho a seis años la condena a un responsable de abuso sexual con penetración perpetrado sobre un menor de nueve años. Los jueces a los que critica Iglesias rectifican a la Audiencia Provincial de Ávila que rechazó inicialmente un recurso para revisar la condena por la ley del sólo sí es sí. El cese de Irene Montero no ha afectado y se mantiene la doctrina.

Por otra parte, como también adelanta este periódico, el mismo tribunal este 10 de enero de 2024 ha reducido de 11 años a 10 años y medio la condena a un hombre de 63 años nacido en Bolivia que quedó probado que abusaba de la hija de su pareja, menor de edad, con la que ejercía de padre. La madre biológica únicamente estaba en el domicilio familiar en Murcia los fines de semana, pues, de lunes a viernes estaba de viaje en Francia.

Un padrastro en Murcia

Aprovechando esa circunstancia, entre 2012 y 2016, el hombre, que se quedaba a solas con la menor, «le decía que se acercara a él, o la tomaba en brazos, tocándole con los dedos» sus partes íntimas. Pese a que la niña sentía dolor, él seguía y decidía echarse «en ocasiones, crema hidratante en las manos». «Otras veces le mostraba a la niña en el ordenador páginas y vídeos de alto contenido sexual, y le enseñaba a la niña sus partes íntimas», recoge con crudeza la sentencia. Le amenazaba con castigos si ella no le hacía caso. Además, «le decía que si contaba algo a su madre él iría a la cárcel y se quedarían en la calle, sin hogar». Al final, la niña le confesó a su madre que tenía ganas de quitarse la vida por el infierno que estaba sufriendo con el novio de ella en su ausencia.

Un año menos en Cádiz

Un tercer caso reciente que desmiente a Iglesias en su ataque a los jueces, nos lleva a la Audiencia Provincial de Cádiz. Allí, semanas después al cese de Irene Montero, se ha revisado una sentencia dictada en julio de 2020 fijando en 4 años de prisión la condena a un abusador. Se ahorrará un año de cárcel, ya que tenía una condena de 5 años. Se trataba de una condena al «autor penalmente responsable de abuso sexual con penetración sobre una menor de 16 años, con el atenuante de haber reparado el daño antes de la celebración del juicio oral». Pagó una indemnización de 6.000 euros a la víctima a solicitud de la Fiscalía.

Iglesias y Montero. (Foto: EP)

El hombre, que ahora tiene 29 años, a principios de verano de 2016, en un municipio de Cádiz conoció a una menor. Posteriormente, ambos entablaron una relación diaria a través de una red social, «donde la menor le comentaba lo que hacía a diario en el colegio, sobre las cosas que hacía durante el día, la relación con sus padres y donde él le comentaba donde trabajaba». El condenado en septiembre de 2016 «con el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, mantuvo distintas conversaciones con la menor donde hacía creer a la misma que mantenían una relación de noviazgo y que dicha relación no se la podía contar a nadie, todo ello con el objetivo de concertar una cita». Posteriormente, el 8 de noviembre «sobre las 01:37 se acercó con su vehículo donde había quedado con la menor, la cual se escapó de casa por una reja y se subió en el vehículo. Se desviaron junto a un instituto donde mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal. Era la primera vez que quedaban en persona». La menor tenía 14 años, dos por debajo de la edad legal de consentimiento.

Abusos sobre su sobrina menor

Del mismo modo, el 30 de noviembre de 2023, 10 días después del cese de Montero, el Supremo aplicó la ley del sólo sí es sí reduciendo en un año la condena de un hombre que abusó de su sobrina. Las agresiones arrancaron cuando la niña tenía únicamente ocho años y el hombre la amenazó con golpearla si contaba lo que estaba ocurriendo. La Sala de lo Penal entendió que por las nuevas horquillas mínimas y máximas se debía rebajar su condena de 13 años de prisión a 12.

El goteo de abusadores sexuales beneficiados por la Ley Montero es constante. Aunque cada vez quedan menos casos de personas encarceladas pendientes de la resolución de sus recursos, los jueces siguen manteniendo su doctrina a pesar de las afirmaciones de Iglesias.