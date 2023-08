Sánchez, hace menos de un mes: «La ley del ‘sólo sí es sí’ es buena para frenar las agresiones sexuales»

El pasado 6 de julio, Pedro Sánchez aseguró que la ley del sólo sí es sí ha sido «buena» y que ha servido para «frenar las agresiones sexuales». Sin embargo, los datos le vuelven a dejar en evidencia, puesto que los delitos contra la libertad sexual han crecido un 16,9% de media durante el primer trimestre del año, entre enero y marzo de 2023. Al inicio de la campaña electoral del 23J, Sánchez afirmó que la normativa era «buena para frenar uno de los auténticos dramas que sufren las mujeres en nuestro país, que se llama agresión sexual».

«Si hablamos de la ley del sólo sí es sí, yo le tengo que decir que es una ley que ha sido buena para poner encima de la mesa recursos y también atención especializada a las mujeres que sufren agresión sexual. Hay 32.000 sentencias con pena de prisión para personas que cometen agresión sexual en nuestro país», aseguró el dirigente socialista en una entrevista concedida a Telecinco, concretamente en el plató de los informativos presentados por Pedro Piqueras.

«En una cuestión que tiene que ver con el Código Penal hubo unos efectos absolutamente indeseados que corregimos. Yo he asumido ese error en primera persona y dije que íbamos a resolverlo, y lo hemos resuelto. He pedido perdón y he asumido esa responsabilidad. Pero sí que le digo que le digo una cosa, esta ley del sólo sí es sí es buena para frenar uno de los auténticos dramas que sufren las mujeres en nuestro país que se llama agresión sexual», añadió Pedro Sánchez. Los socialistas reformaron esta normativa en el Congreso con los votos favorables del PP, aunque esa reforma no impide que las revisiones de condena sigan produciéndose.

El socialista quiso obviar los efectos desastrosos provocados por la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero: 1.155 agresores sexuales han visto reducidas sus condenas, lo que ha provocado la excarcelación de 117 de ellos.

Suben las agresiones

Según los datos conocidos este martes, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 16,9% de media durante el primer trimestre del año, entre enero y marzo de 2023, en relación al mismo período de 2022. En concreto las agresiones sexuales con penetración, la antigua violación, crecieron un 3,8% y el resto de delitos contra la libertad sexual, un 21,6% en toda España.

De los 3.628 delitos entre enero y marzo de 2022 se ha pasado a 4.303 delitos en el mismo período de 2023. Respecto a las violaciones, las 984 del primer trimestre del pasado año han sido 1.021 en el actual. El resto de delitos contra la libertad sexual ha crecido de 2.698 a 3.282 en el primer trimestre de 2023.