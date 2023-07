El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido abiertamente que la ley del sólo sí es sí, la misma que ha permitido la excarcelación de cientos de violadores y la reducción de penas a un millar de agresores sexuales, es «buena». Y lo justifica el jefe del Ejecutivo afirmando que la norma «ha permitido frenar» las agresiones sexuales.

Pedro Sánchez ha decidido iniciar la campaña electoral del 23J haciendo una defensa de la ley que probablemente más alarma social ha creado entre la población desde aquella de la «patada en la puerta» del también socialista José Luis Corcuera.

Sánchez ha querido vender las bondades de una ley que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno, primero por la tardanza en reformarla –casi seis meses– pese al goteo continuo de excarcelaciones y rebajas de pena de violadores y abusadores sexuales. Además, supuso también un trauma para el Ejecutivo de coalición con Podemos cuya autora intelectual de la norma, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se empecinó en no dar su brazo a torcer para evitar las excarcelaciones.

En la balanza ha querido equiparar Pedro Sánchez el efecto de la Ley Montero en los cientos de excarcelaciones con las condenas a penas de prisión de los agresores sexuales: «Hay 3.200 sentencias con pena de prisión para personas que cometen agresión sexual».

Una vez neutralizado el efecto Podemos –ya se ha diluido en Sumar y Montero ha sido vetada y se marchará al paro– Sánchez quiere revertir las críticas a tan dañina ley vendiendo sus cosas «buenas».

«Hubo unos efectos absolutamente indeseados, que corregimos, he asumido ese error en primera persona, dije que íbamos a resolverlo y lo hemos resuelto, he pedido perdón y he asumido esa responsabilidad. Pero le digo una cosa, esta ley del sí es sí es buena para frenar uno de los auténticos dramas que sufren las mujeres en nuestro país que se llama agresión sexual», ha precisado Sánchez durante una entrevista en Telecinco.

Desde luego Pedro Sánchez no puede presumir de haber contribuido a la reforma de una de las leyes más nefastas de la democracia. El día que se votaba la reforma de la ley del sólo sí es sí en el Congreso de los Diputados –recordemos, con el apoyo clave del PP– el presidente del Gobierno no consideró importante estar presente en el Hemiciclo y se ausentó de la votación.

Sentencias por la ley del ‘sólo sí es sí’

También justifica que gracias a la ley del sólo sí es sí «hay 3.200 sentencias con pena de prisión para personas que comenten agresión sexual». Hay que recordar que, de no haber sido por el PP, a Sánchez le habría sido imposible reformar la nefasta Ley Montero y a estas horas estaría dando explicaciones en todas las televisiones ante las continuas excarcelaciones y la alarma social suscitada por la norma.

En cambio, ahora utiliza el sí es sí para arremeter contra el PP y Vox a los que afea que consideren «la violencia de género una ideología» o que estén tomando medidas en ayuntamientos como prohibir las concentraciones contra los asesinatos por violencia machista. «Por ahí empieza todo, el banalizar, el frivolizar, el decir no pasa nada», ha avisado Sánchez.

Por último, sobre si piensa que la relación en un futuro Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar sería más fácil de lo que ha sido con Unidas Podemos, Sánchez ha respondido de forma categórica: «Rotundamente sí», ha zanjado.