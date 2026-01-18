Los hospitales de Córdoba llaman a todos sus médicos ante la avalancha de heridos por la tragedia del AVE

Los responsables de los hospitales públicos de Córdoba han hecho un llamamiento este domingo a toda su plantilla de médicos para que se incorporen al trabajo ante la gran cantidad de heridos que les están llegando, víctimas del mortal descarrilamiento de dos trenes de Alta Velocidad en el municipio cordobés de Adamuz.

El alcance de la tragedia empezó a apreciarse con rapidez, dado el estado en el que quedaron varios de los vagones, con cuerpos atrapados en su interior. Algunos pasajeros aún con vida, sin posibilidad de salir. Otros, fallecidos o heridos fatalmente.

Conforme avanzaron las tareas de rescate, la cifra de muertos y heridos empezó a escalar. Ante esa dramática realidad, los responsables hospitalarios de Córdoba movilizaron a todos los médicos que, estando fuera de turno, pudieran incorporarse con la máxima rapidez posible para atender la gran cantidad de heridos que les han ido remitiendo desde el lugar de la tragedia.

A las 23:00 horas de este domingo, tres horas después del mortal descarrilamiento, la cifra confirmada de muertos se elevaba a 10 y la de heridos a más de 100, 25 de ellos en estado muy grave o grave.

Los heridos más graves están siendo derivados al hospital Reina Sofía de la capital cordobesa.

El descarrilamiento de un tren y su colisión con otro –ambos circulaban por la línea de Alta Velocidad– ha causado una de las mayores tragedias ferroviarias sufridas en España en las últimas décadas. Los Reyes han manifestado sus condolencias por los fallecidos y están siguiendo en todo momento la evolución de las labores de rescate.

Uno de los trenes circulaba de Madrid a Huelva y otro de Málaga a la estación madrileña de Puerta de Atocha. Una parte de los pasajeros lograron salir de los vagones menos afectados, pero otros quedaron atrapados. Unos heridos, otros en estado crítico o fallecidos.

El accidente se produjo a las 19:50 horas. Pasadas las 23:00 horas aún no habían podido ser evacuados todos los vagones. Los equipos de emergencia se seguían afanándose en ese momento para poder acceder a los vagones que sufrieron lo peor del impacto, para lograr acceder a los pasajeros y evacuar los heridos que aguardaban en su interior y sacar los cuerpos de los fallecidos que pudiera haber en ellos.