Graves disturbios y cargas policiales en Barcelona: radicales atacan con pirotecnia el Consulado de Israel

Las concentraciones antiisraelíes convocadas por grupos propalestinos para este miércoles han terminado en graves disturbios en Barcelona y Valencia. La manifestación convocada por Prou Complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina de Cataluña para denunciar en Barcelona la situación en Gaza, en el marco de la huelga del 15-O, está siendo escenario de varios momentos de tensión, ya que varios manifestantes han quemado contenedores y han destrozado los escaparates de un Burguer King. Los Mossos se han visto obligados a utilizar gas pimienta.

La manifestación que ha partido de la estación de Sants, donde se han registrado incidentes, ha acabado en el consulado de Israel, donde los manifestantes los han atacado con pirotecnia.

Esos grupos, que se han enfrentado a la policía catalana, han explicado querían impedir la salida del equipo de baloncesto del Hapoel Jerusalén israelí, que se enfrenta esta noche contra el Baxi Manresa.

La CUP ha denunciado que uno de sus diputados, Xavier Pellicer, habría sido reducido por los Mossos y «arrastrado» por el suelo en ese episodio.

Otro momento de tensión se ha vivido cuando la marcha ha pasado junto a un establecimiento de comida rápida de la cadena Burger King, contra el que se han lanzado objetos contundentes que han causado algunos destrozos.

El momento más violento lo han protagonizado un grupo de jóvenes a la altura de la calle Tarragona de la capital catalana, que ha colocado en el asfalto una docena de contenedores a los que han prendido fuego, una acción que ha obligado a los bomberos a intervenir.

Los Mossos no han informado hasta ahora de detenciones, aunque al menos un joven habría sido identificado y retenido.

El episodio de la calle Tarragona ha provocado que se haya diversificado en dos bloques la manifestación: por un lado, la cabecera convocante ha seguido la marcha hacia plaza España y, por el otro, el grupo tras los altercados se ha atrincherado tras los contenedores en medio la calle.

Incidentes en Valencia

Las protestas propalestinas antes del partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv de este miércoles han terminado en cargas contra los manifestantes. Los agentes de la Policía Nacional han terminado cargando contra ellos, después de los disturbios que se han dado cerca de la hora de la disputa del partido, que se celebraba a puerta cerrada. Dos personas han resultado detenidas, después de los incidentes que se han protagonizado en los aledaños del Roig Arena de Valencia.

El partido de la Euroliga de baloncesto se juega a puerta cerrada en el Roig Arena por motivos de seguridad. Las protestas propalestinas convocadas para este miércoles ante la visita del equipo de Israel no podían garantizar la seguridad en el interior del recinto, por lo que el club valenciano decidió que se jugara sin público.

Este intento de boicot se ha saldado con manifestaciones en el exterior, donde ha destacado la presencia de varios manifestantes que portaban la estelada independentista catalana. En total, se han congregado más de un millar de personas en los aledaños del pabellón valenciano, que han intentado cortar el paso del bus del equipo israelí cuando se dirigía al escenario del partido.